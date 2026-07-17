Festa Major de Sant Esteve de Palautordera 2026: programació i novetats

Sant Esteve de Palautordera es prepara per viure la Festa Major 2026, que tindrà lloc del 31 de juliol al 3 d’agost amb una programació plena d'activitats culturals, esportives, musicals i familiars repartides per diferents espais del municipi. L'alcalde de Sant Esteve de Palautordera, Tomeu Aspa, ha posat el focus en el caràcter participatiu de la preparació de la festivitat, que s'ha elaborat pensant activitats específiques per a petits i grans, però també espais de confluència entre generacions. "Fem-ne entre totes un espai de trobada, per gaudir de la música, les propostes i la convivència. Sortim tots al carrer i compartim la festa", afirma.
Els actes previs començaran el dissabte 25 de juliol. De 10 a 14 hores, l'ET Corral acollirà la la pintada col·lectiva del mural comunitari, una iniciativa oberta al públic després dels tallers de grafit. Durant tota la jornada, de 10 a 18 hores, la pista coberta serà l'escenari de la novena edició del torneig de bàsquet K Mpionat 3x3. A la tarda, de 19 a 23 hores, el centre del poble acollirà el festival Ving Kresta, dedicat al vi natural, la gastronomia i la música.
Divendres 31 de juliol
La Festa Major començarà oficialment el divendres 31 de juliol. A les 19 hores, a la plaça de la Vila, tindrà lloc el pregó, que aquest any anirà a càrrec d'Albert Baró. Mitja hora més tard, a les 19:30 hores, sortirà de la plaça de Santa Margarida el Bicicrucis, una cercavila amb bicicletes engalanades. A les 20 hores, la plaça de l'Església acollirà l'espectacle de carrer Sobre Rodes, de Yldor Llach.
La jornada continuarà a les 21:30 hores amb el sopar popular a la plaça de la Vila. A partir de les 23 hores, la plaça Joan Serra es convertirà en l'epicentre de la música amb els concerts de Remei Ca de la Fresca (23 hores), Svetlana (1 hores) i DJ PD Pujol (2:45 hores), abans del tancament de la nit a les 4:30 hores.
Dissabte 1 d'agost
El dissabte 1 d'agost començarà a les 10 hores a les Escoles Velles - Espai Brut amb una jornada per conèixer el ball de capgrossos. A les 11 hores, les Escoles Velles acolliran un taller de batucada organitzat per Tabom, mentre que a la mateixa hora, a l'annex del Casal de la Gent Gran, s'inaugurarà l'exposició dels treballs realitzats durant el curs. A les 11:30 hores, El Corral presentarà l'exposició "El Vescomtat de Cabrera a Sant Esteve".
A la tarda, a les 18 hores, començarà la cercavila de gegants des de la plaça de la Vila, que finalitzarà al Parc de l'1 d'Octubre amb una xocolatada popular. A les 19:30 hores, la plaça de la Vila acollirà una ballada de sardanes amb la Cobla Nova del Vallès. A partir de les 20 hores, la carretera del Montseny es convertirà en un gran espai gastronòmic amb Restaurants al Carrer, mentre que les Escoles Velles acolliran el primer Tardeig Jove, amenitzat per DJ Eric Lacorte. La nit musical començarà a les 23 hores a la plaça Joan Serra, amb els concerts de Fetus (23 hores), The Salsa Punk Orkestra (1 hores) i BanannaBeach DJ Set (3 hores), abans del final de la festa a les 4:30 hores.
Diumenge 2 d'agost
La jornada del diumenge 2 d'agost arrencarà de 9 a 13 hores al Complex Esportiu Júlia amb el Torneig Multiesportiu i una zona de jocs inflables i d'aigua. De 11 a 13 hores, des de la plaça Joan Serra, sortirà una passejada en cadira de rodes organitzada per APEDIS i MORE per conscienciar sobre les dificultats de mobilitat. Durant la tarda, de 17 a 21 hores, el Passeig de les Monges acollirà el segon Torneig de Botifarra Juli Gómez, mentre que el Parc de l'1 d'Octubre serà l'escenari del campionat de petanca i bitlles catalanes.
Paral·lelament, de 19 a 23 hores, les Escoles Velles oferiran una vesprada musical dedicada als grans èxits dels anys 80, 90 i 2000. A les 19 hores, la plaça Joan Serra acollirà un concert de l'Orquestra Rosaleda. A la nit, a partir de les 23 hores, arribaran el tradicional ball tirat i una nova nit de versions amb Sicuta (23:00), Ambient Barraques (01:30) i el tancament de la jornada a les 3 hores.
Dilluns 3 d'agost
El darrer tram de festa serà el dilluns 3 d'agost. A les 18:30 hores, la plaça de l'Església serà el punt de partida de l'espectacle itinerant Monsieur Florian i la Circus Band. Tot seguit, a les 19 hores, el Teatre Pare Casals acollirà Locus Operandi, el nou espectacle de Toni Albà. A les 20:30 hores, la plaça Joan Serra serà l'escenari del tradicional sopar de carmanyola i, a les 22 hores, la Festa Major es clourà amb una cantada d'havaneres a càrrec del Grup Reuissol, amb rom cremat per a tots els assistents.
Durant tot el cap de setmana també es podran visitar dues exposicions. El Vescomtat de Cabrera a Sant Esteve, a El Corral, i la mostra dels Treballs de la Gent Gran, a l'annex del Casal, estaran obertes dissabte, diumenge i dilluns de 11 a 13 hores i de 18 a 20 hores.