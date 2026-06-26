Els Amics de les Arts i Sau, al Respira Cultura de Riells i Viabrea 2026

Riells i Viabrea acollirà els dies 24, 25 i 26 de juliol la tercera edició del Festival Respira Cultura 2026, una proposta que combina música, literatura, teatre i espectacles familiars en diversos espais del municipi. Enguany, els caps de cartell són els Amics de les arts, en el marc del seu vintè aniversari, i també Sau, la mítica banda liderada pel guitarrista i compositor Pep Sala, que manté viu el llegat i continua fent sonar arreu el Boig per tu.
La programació començarà el divendres 24 de juliol a les 21 hores a la plaça del Mercat amb el tradicional correbirres, organitzat per la Colla de Diables Les Vírboles i amenitzat per la Xaranga Xarangarín. Les entrades per participar-hi es poden adquirir a entrapolis.com. La primera jornada continuarà a les 23.30 h a la plaça de la Vila amb el concert d’“El Último Tributo”, una banda tribut a El Último de la Fila que reviu l’esperit i el llegat de les seves cançons en un espectacle nascut de la passió per portar la seva música als escenaris.
L’endemà, dissabte 25 de juliol, la Biblioteca Pompeu Fabra serà l’escenari, a les 18 hores, del lliurament del primer Premi de Narrativa Breu i Poesia Maria Martí. L’acte comptarà amb l’espectacle “Melodies literàries”, una proposta que fusiona literatura i música.
Amics de les Arts i Sau
Un dels moments més destacats del festival arribarà a les 23 hores a l’esplanada situada al costat del pavelló municipal, amb el concert d’Els Amics de les Arts i Sau. Les entrades per assistir-hi també es poden adquirir a entrapolis.com. Els Amics de les Arts han iniciat la nova gira per celebrar els 20 anys damunt dels escenaris i, mentre continuen les commemoracions, el trio també treballa en un nou disc per al 2027, dels quals podrien fer avançaments.
Tants anys després de l'inici de la seva trajectòria com a banda, Ferran Piqué assegura que són els concerts "el que ens dona molta vida, perquè és un lloc obert i lliure". I afegeix en aquest sentit: "Evidentment, hi ha moltes coses assajades. Però també ens agrada encara aquest punt de risc. És la gràcia del directe. A l'espectador li agrada veure que hi ha alguna cosa en joc".
Teatre i cloenda
La tercera edició del Festival Respira Cultura clourà el diumenge 26 de juliol amb dues propostes per a tots els públics. A les 18 hores, el Casal del Poble acollirà la representació de l’obra de teatre “Mans lliures”, a càrrec de Montcabrera Teatre. La trama gira al voltant d’un sopar entre amics de tota la vida en què un joc aparentment innocent acabarà destapant fets i secrets inesperats. En acabat, s’oferirà un entrepà i una beguda a totes les persones assistents. Les entrades es poden comprar a entrapolis.com.
La programació finalitzarà a les 19:30 hores a la plaça de la Vila amb “Mon Petit Cirque”, un espectacle familiar i infantil de la companyia Moi Jordana. Mitjançant malabars, equilibris, màgia i una gran dosi de comèdia visual, l’artista mostrarà la seva capacitat per connectar amb el públic i fer-lo partícip d'un univers màgic.