Mor Maria Canaleta, l'àvia centenària que va recuperar una ratafia del Montseny

Maria Canaleta, de Riells i Viabrea, ha mort als 106 anys. La senyora, molt coneguda a tota la comarca del Baix Montseny pels seus coneixements remeiers i experiència, era una molt persona estimada a la vila. Canaleta també era famosa per la seva ratafia del Montseny, que el passat 2025 es va tornar a embotellar sota el nom de la ratafia dels Cabrera.
L'Ajuntament de la vila, a través dels canals institucionals ha traslladat el condol a la família, les amistats i "a totes les persones que l’han estimada". Els missatges de condol també han arribat del principal grup de l'oposició Som Equip, que ha donat el seu escalf a la família. Maria Canaleta, malgrat la seva edat avançada, es va mentir activa fins als darrers deies de la seva vida i va assistir a actes com la conferència de Martí Boada "La Muntanya d'Ametistes", una oda a la identitat montsenyenca que va reunir grans personalitats de la comarca a Can Roig, a Riells .
Enguany, a més, l'Ajuntament de la vila va fer un homenatge molt sentit a la Casa de Cultura de Can Plana on van remarcar la bonhomia i l'alegria que la caracteritzava a l’hora d’afrontar la vida. "El seu record i el seu testimoni quedaran per sempre lligats a la memòria de Riells i Viabrea i al conjunt de la comarca de la Selva", afirmen des del consistori.
Maria Canaleta, durant tota la vida, va custodiar una recepta de ratafia transmesa de generació en generació dins la seva família i que havia après de la seva àvia, Joaquima. De petita, recorrien juntes els boscos del Montseny per recollir les plantes necessàries per elaborar aquest licor, una fórmula que inclou 39 espècies diferents i que es va conservar gràcies a un quadern que el seu pare, Pere Canaleta, va cosir per assegurar-ne la continuïtat.
Joaquima era remeiera i coneixia les propietats de les plantes medicinals de l’entorn. Amb aquest saber preparava remeis i tractaments casolans per a diverses afeccions, uns coneixements que Maria Canaleta va mantenir presents al llarg de la seva vida. La recepta familiar de la ratafia, vinculada als boscos de l’antic Vescomtat de Cabrera, va romandre en l’àmbit domèstic durant dècades fins que va ser recuperada públicament.
L’any 2025, aquesta fórmula va donar origen a la ratafia Cabrera, presentada en el marc de la Festa de la Ratafia de Santa Coloma de Farners. El projecte va comptar amb la participació dels Amics del Castell de Montsoriu, la Confraria de la Ratafia i la Cooperativa La Sobirana.