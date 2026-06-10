Dues dones montsenyenques arriben als 100 anys aquest juny

Aquest mes de juny, dues dones del Baix Montseny han celebrat una fita extraordinària: arribar als 100 anys de vida. Sant Celoni i Breda han homenatjat respectivament Josefa Castella i Julia Castellón López, dues veïnes centenàries que representen la memòria viva dels seus municipis.
La celonina Josefa Castella, coneguda com a Fina, ha celebrat el seu centenari envoltada de'amics i familiars. Amb motiu d’aquesta efemèride tan especial, l’alcalde de Sant Celoni, Eduard Vallhonesta, el primer tinent d’alcalde, Albert Planas, i la regidora de Comunitat i Serveis Socials, Míriam Teruel, l’han visitada a casa seva per felicitar-la personalment. Durant l’acte, li han lliurat la Medalla Centenària que atorga la Generalitat de Catalunya i un ram de flors en reconeixement a la seva llarga trajectòria vital.
Nascuda a Vallgorguina, la Fina es va traslladar a viure a Sant Celoni juntament amb la seva germana Mercè. El gener de 1972 es va casar amb Josep Maria Calderón, que va morir l’any 2023. Al llarg de la seva vida laboral va treballar a la fàbrica La Sila i, en el seu temps lliure, va destacar per la seva afició al teatre, participant com a actriu en diverses representacions de l’època. Durant la visita institucional, segons ha explicat l'Ajuntament, la centenària va demostrar que manté intacta la seva sensibilitat cultural i va recitar diversos fragments de poesia als representants municipals.
D’altra banda, aquest dimarts 9 de juny, l’Ajuntament de Breda i la Generalitat de Catalunya han homenatjat Julia Castellón López amb motiu del seu centenari. Castellón ha rebut la Medalla de la Generalitat de mans de la directora dels Serveis Territorials d’Igualtat i Feminismes, Mònica González.
D’altra banda, l’alcalde de Breda, Dídac Manresa, li ha fet entrega d’un pastís d’homenatge en reconeixement de la seva trajectòria i experiència, unes qualitats dels bredencs de més edat que ja va fer valdre en aquest Homenatge a la Vellesa 2026. "La gent gran sou un far per a les noves generacions, una guia a seguir", va expressar el batlle en el seu discurs.
L’Ajuntament de Breda també ha volgut traslladar a Julia Castellón i a la seva família la "més sincera enhorabona" en una celebració que "omple d’orgull a tot el municipi".