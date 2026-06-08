Sant Celoni restaura la Tordera al polígon Molí de les Planes

L'Ajuntament de Sant Celoni està executant aquesta primavera la segona fase del projecte de millora de l'espai fluvial de la Tordera al seu pas pel polígon Molí de les Planes, una actuació destinada a recuperar els valors ecològics i paisatgístics d'aquest entorn afectat per l'activitat humana i pels efectes del temporal Gloria.
Els treballs inclouen la retirada de residus dispersos i la demolició d'antics elements situats al sector 2 de l'horta pública, una zona que va quedar greument malmesa arran dels aiguats de gener de 2020. També s'està duent a terme l'eliminació de diverses espècies vegetals exòtiques invasores, com les acàcies, el lligabosc japonès i la canya de rebrot present a la terrassa fluvial.
Una altra de les actuacions destacades és la creació de clots i petites basses temporals a la llera del riu per afavorir tant l'arrelament de les noves plantacions com la millora dels hàbitats naturals. Paral·lelament, s'està desenvolupant una tasca de revegetació amb espècies pròpies dels boscos de ribera, entre les quals hi ha verns, salzes, àlbers, freixes de fulla petita, saücs, avellaners i arços blancs.
El projecte també contempla la redistribució d'estructures de fusta morta per potenciar la biodiversitat amb una incidència mínima sobre la dinàmica hidrològica del riu, així com la remodelació del sobreeixidor d'aigües residuals del carrer Font del Ferro. Aquesta actuació permetrà interceptar materials sòlids durant episodis de pluges intenses i reduir-ne l'impacte ambiental.
Per garantir una bona implantació de la vegetació, l'Ajuntament ha comptat amb la col·laboració de l'ADF Forestec, que s'encarregarà dels regs d'arrelament durant els propers mesos. Segons el consistori, aquestes actuacions han de contribuir a la recuperació progressiva de la façana fluvial de Sant Celoni per augmentar la seva capacitat per acollir biodiversitat.
Passejada divulgativa oberta a la ciutadania
Coincidint amb l'execució dels treballs, aquest dissabte 13 de juny s'ha organitzat una passejada participativa i divulgativa oberta a tota la ciutadania per donar a conèixer les actuacions de restauració realitzades al tram de la Tordera situat al polígon Molí de les Planes.
L'activitat començarà a les 9 del matí amb un recorregut guiat interpretatiu per la zona. Tot seguit, s'explicaran les actuacions de manteniment inicial de les plantacions i els objectius ecològics del projecte. La passejada tindrà una durada aproximada de dues hores. Des de l'organització es recomana als participants portar calçat tancat, pantalons llargs i barret o gorra per garantir el confort durant el recorregut.