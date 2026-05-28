Sant Celoni, escenari d’un nou episodi de vandalisme espanyolista

Un grupuscle espanyolista ha arrancat una pancarta a favor del català al casal de Can Ramis, a Sant Celoni. La pancarta es trobava al balcó d'aquestes dependències municipals situades a la plaça de la Vila, molt a prop de l'Ajuntament, i s'hi podia llegir el lema "Volem viure plenament en català". Aquest emblema l'havia penjat l'entitat La Força, que fomenta el català a la capital del Baix Montseny.
La pancarta s'havia posat amb motiu de l'Abril per la llengua, una iniciativa de la Regidoria de Política Lingüística coordinada amb les entitats que va organitzar activitats pel català durant un mes sencer a Sant Celoni. L'acció ha estat reivindicada per una agrupació especialitzada en el vandalisme espanyolista que es dedica a retirar estelades i altres símbols catalanistes des municipis on passa. A banda de la pancarta a favor del català, també van intentar retirar sense èxit l'estelada situada davant del consistori, que va quedar danyada, segons han informat des de l'Ajuntament.
L'organització espanyolista s'ha justificat titllant "d'excloent" el lema que s'exhibia i ha fet públic el vídeo de l'arrancament de la pancarta a través de les xarxes socials. D'altra banda, la regidora de Política Lingüística, Montserrat Sendra, ha condemnat els fets que estan "allunyats del respecte i la convivència democràtica". Alhora, ha reiterat que accions com aquesta només reforcen les conviccions del consistori per continuar apostant pel foment del català. "No canviarà la línia d'actuació per moltes pancartes que arrenquin", asseguren.
Des de la regidoria afirmen que la cooperació amb el teixit associatiu és clau pel foment del català i en concret, La Força, ha estat "cabdal" en la organització de l'Abril per la llengua". La regidoria de Política Lingüística de Sant Celoni va néixer el 2025 i la tasca s'ha dirigit en dos eixos, la sensibilització i la formació amb l'objectiu de convertir la capital montsenyenca en un exemple de la defensa de la llengua pròpia.
En concret, aquesta tasca per prendre consciència s'ha adreçat al personal municipal amb una comissió amb representants de totes les àrees de l'Ajuntament que vetlla perquè el català sigui la llengua de l'administració pública local. D'altra banda, també s'ha apostat pel reforç de la formació amb la col·laboració del Consorci per la Normalització Lingüística, campanyes de conscienciació ciutadana i l'atenció a denúncies de discriminació lingüística, com la que es va viure al Burger King de la vila .