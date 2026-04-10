Sant Celoni serà la capital del català aquest abril

Sant Celoni serà la capital montsenyenca del català amb "L'abril per la llengua", un programa d'activitats amb la col·laboració de les entitats que s'estendrà durant tot el mes amb tallers, xerrades, espectacles, presentacions i trobades populars. La vila, el 21 d'abril, aprofitarà el pas del Correllengua Agermanat, la cursa de relleus no competitiva que travessarà els Països Catalans, i té previst quedar-se una filla de la flama de la llengua, el testimoni que correrà a les mans dels participants des de Perpinyà fins a l'Alguer, passant per Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears.
Aquest dimecres 8 d'abril, la Biblioteca l'Escorxador ha acollit la presentació de la programació amb les entitats de defensa del català, Batega i La Força, acompanyats de la regidora del Política Lingüística, Montserrat Sendra, i la Colla Bastonera Quico Sabater, que ha fet una exhibició de ball de bastons en acabar. Durant l'acte, des de Batega han destacat la rellevància de formar part del recorregut del Correllengua Agermanat, la coordinació amb La Força i la resta d'entitats, que ha permès organitzar una marató de propostes que coincidiran també amb el primer l'aniversari de la regidoria de Política Lingüística de Sant Celoni.
El portaveu de La Força, Ignasi Fernandez ha remarcat el compromís col·lectiu amb la promoció del català a Sant Celoni, que ha animat a la ciutadania a prendre part d'aquesta iniciativa, que vol servir per reivindicar el futur de la llengua i blindar-ne el paper en la construcció d’una societat "més inclusiva i arrelada al país". "Novament tornem a demostrar que el teixit associatiu és un motor imprescindible per enfortir la llengua i la cohesió social", ha declarat Fernàndez.
Programació de l'Abril per la Llengua
La programació començarà el 10 d’abril amb la final del Scrabble Motceloni a les 10 hores al Pavelló 11 de setembre. A la tarda, a les 19 hores a Can Ramis, tindrà lloc la xerrada El català en l’era digital amb Albert Cuesta, i a les 21 hores a l’Ateneu es representarà l’obra La funció que surt malament. L’endemà, 11 d’abril, la jornada arrencarà a les 10 hores a la plaça de la Vila amb la sortida de la bèstia a la Roca del Drac i llegenda de Desolar de Vilardell. Continuarà amb un matí de contes a les 11 hores a la Biblioteca i, a la mateixa hora, amb el concurs lingüístic a Can Ramis.
El 14 d’abril, els comerços de la ciutat acolliran la iniciativa Fem volar el cap. El 15 d’abril a les 19 hores a La Clau, se celebrarà un micro obert de llegendes en català. El 17 d’abril, la Biblioteca acollirà a les 18 h la presentació del llibre Els camins de l’alba del Vallès Oriental, i a les 20:30 hores a la pista de bàsquet del Sax Sala es farà el sopar de parelles lingüístiques.
El 18 d’abril, hi haurà el laboratori de lectura Treure'n l’entrellat a les 10:30 hores a la Biblioteca, i a la tarda, a les 18:30 hores a la plaça de la Vila, una cercavila gegantera. El 19 d’abril a les 11 hores al pont del Bellver, s’organitza una passejada pels horts comunals per recuperar vocabulari tradicional.
El 21 d’abril a les 13:30 hores es farà la rebuda del Correllengua, i a les 19 hores a la plaça de la Vila un taller de castells i assaig obert. El 22 d’abril concentrarà diversos actes de la revetlla de Sant Jordi: a les 17:30 hores a la plaça de la Biblioteca, contes populars catalans; a les 19:30 hores a la Biblioteca, la xerrada L’art en les nostres vides. A la mateixa hora, a la Rectoria Vella tindrà lloc un concert coral, i a les 19:30 hores i 22 hores a La Salle, es projectaran El llibre de la selva i La casa en flames.
El 23 d’abril, diada de Sant Jordi, la plaça de la Vila acollirà durant tot el dia parades de llibres i roses. El 24 d’abril, la Biblioteca oferirà contes per a menuts, "Sant Jordi, una llegenda", a càrrec Enrenou Teatre, a les 17:45 hores i 18:30 hores.
La recta final arribarà el 25 d’abril amb una jornada d’activitats que inclou la proposta El taller de les arts a les 10:30 hores a la Biblioteca, la xerrada "La submissió lingüística: un hàbit arrelat" a les 12 hores a la plaça de la Vila i una vetllada poètica a les 20 hores a La Clau. A partir de les 21 hores, a la plaça de la Vila, es farà un correfoc infantil i activitats festives. Finalment, el 26 d’abril a les 16 hores a la Rectoria Vella, es tancarà el programa amb una tarda de jocs de rol en català.