Montseny reivindica la ramaderia amb la Fira de les Esquelles 2026

El poble de Montseny acollirà els dies 13 i 14 de juny una nova edició de la Fira de les Esquelles, una proposta per reivindicar els oficis vinculats a la ramaderia, especialment els relacionats amb el bestiar oví, i que alhora fer valdre el patrimoni cultural i etnogràfic del municipi. La fira tindrà com a protagonista el Museu de les Esquelles d’en Jaume, una de les col·leccions més grans d'esquelles d'Europa.
La programació començarà dissabte 13 de juny amb una ruta circular pel poble de Montseny sota el títol "Història, Patrimoni i Biodiversitat," de 10 a 12:30 hores, organitzada per ADEMC Itineraris Pedagògics amb la col·laboració de Turisme Montseny. La sortida inclou un tastet i requereix reserva prèvia. A les 12.30 hores, el Casal de Cultura acollirà una xerrada d’Ernest Sitjes, pastor de la Pobla de Lillet i amic de Jaume Traveria. Sitjes, autor d’alguns dels collars musicats que formen part de la col·lecció del museu, oferirà també un concert d’acordió.
La tarda continuarà a les 19 hores amb una xerrada sobre el maridatge de vins i formatges conduïda per Berta Pla, de Calma Events, seguida d’un tast de tres formatges de pastor de Formatgeries del Montseny i tres vins de proximitat. L’activitat, organitzada per Montseny Actiu, requereix reserva prèvia.
A les 20.30 hores se celebrarà un sopar popular amb entrepà de xai rostit amb salsa de ceps, beguda i postres. La jornada culminarà amb el concert de música tradicional de Guillem Ballaz, inclòs al programa Itínera de l’Associació de Micropobles, i amb l’actuació del grup de versions "No som de pedra".
La fira continuarà diumenge 14 de juny amb visites guiades al Museu de les Esquelles d’en Jaume, entre les 10 i les 13 hores. Paral·lelament, de 10 a 14 hores, els carrers del poble s’ompliran amb una fira artesana. Productors i artesans oferiran demostracions dels seus oficis i de l'artesania quilòmetre zero. Hi participaran la Formatgeria Can Gorgs, Cor del Montseny, Mel del Montseny, El Talleret del Clot, artesans de la fusta, cistellers, esclopers, elaboradors d’espardenyes, especialistes en pedra seca, forjadors i representants de la roba tradicional.
Un dels moments més esperats arribarà a les 12 del migdia amb la demostració d’esquilada d’ovelles als jardins de l’església de Sant Julià de Montseny, una activitat que permetrà descobrir de primera mà una de les tasques més emblemàtiques de la ramaderia tradicional. " Serà un cap de setmana únic ple d'activitats, per impulsar l'artesania, els productors locals i el consum de proximitat", ha expressat l'Ajuntament a través dels canals institucionals.