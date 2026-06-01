Robatoris reiterats i atacs a xais del Baix Montseny

Són setmanes complicades per als ramaders del Baix Montseny . Can Plana, una granja familiar de Vallgorguina, ha patit diversos robatoris de xais al llarg del mes de maig i, a més, ha registrat fa poc la mort d'una cabra prenyada a mans d'un gos. Des del mas Plana, en aquest sentit, expliquen que el cas dels robatoris està pendent de judici i, d'altra banda, adverteixen d'un problema d'incivisme amb les mascotes dels excursionistes que passegen per la zona. La finca, situada al parc natural del Montnegre i Corredor, combina l'activitat ramadera i l'agricultura amb les visites educatives d'estudiants i famílies.
Segons ha explicat a NacióBaixMontseny, Carme Plana, propietària del bestiar i presidenta de l'Associació de Pastors del Montnegre i Corredor, van posar la primera denúncia a mitjans del mes passat quan van trobar a faltar dos xais. "Parlant amb el pastor vam descobrir que en faltaven més i vam comprovar que els robatoris havien estat reiterats", explica Plana. Arran d'aquests fets, la propietària va demanar als Mossos d'Esquadra i el cos de vigilants locals si es podien fer més rondes de patrullatge per la zona. En un principi, però, la resposta en tots dos casos va ser negativa.
Tot plegat, ha fet que el mas demanés la col·laboració dels veïns de la zona davant de qualsevol novetat que es detectés. Arran d'això, van rebre un avís d'un veí que advertia d'una persona que saltava la tanca del corral i fugia amb una furgoneta blanca per un camí secundari. La propietària s'hi va desplaçar de seguida i va intentar interceptar-ne el pas. El vehicle, però, circulava a gran velocitat i va haver d'apartar-se. "Si no se m'enduia per davant", assegura.
Malgrat tot, va poder retenir mentalment la matricula, localitzar l'empresa a la qual pertanyia el vehicle i posar-ne en coneixement el cos de Mossos d'Esquadra amb una nova denúncia. "Després de l'incident vam trobar a faltar dues ovelles més", explica Plana. En aquesta línia, afirma que la investigació "l'ha fet pel seu compte" i que gràcies a les dades que va proporcionar a la policia han pogut identificar el conductor del vehicle, que ha passat a disposició judicial. "La gent ha respost i tothom ens ha ajudat, però he assumit que els meus xais no els trobaré", assegura.
El cas ha coincidit amb el robatori de 40 ovelles a Maçanet de la Selva la setmana passada. Un bestiar que sí que es va poder recuperar després que Unió de Pagesos informés els Mossos d'Esquadra de la possible comercialització dels animals a través d'un portal d'anuncis en línia a Sant Cebrià de Vallalta. L'operatiu ha culminat amb el retorn de tots els animals que havien estat sostrets de l'explotació ramadera afectada.
Problemes amb les mascotes dels visitants
A banda dels robatoris, des de Can Plana també es queixen de problemes amb els gossos dels visitants del parc natural del Montnegre i Corredor. Els animals, molts cops, passegen sense anar lligats i això provoca que els ramats s'espantin i, fins i tot, es produeixin atacs amb resultats fatals per al bestiar. És el cas d'una cabra prenyada que va morir degollada per un gos. "S'hi va acarnissar, la va agafar pel coll i la va matar", explica.
Aquesta circumstància es produeix també amb els ramats del Montseny, al municipi del Brull. El parc natural del Montseny, en aquest cas, va denunciar públicament l'incompliment reiterat de la normativa per part d'alguns visitants, que no duen el gos lligat. "Molta gent pensa que el seu gos és inofensiu, però això pot canviar quan es troba lliure i adopta comportaments que ni el seu propietari identifica", ha explicat el director del parc natural, Xavier Navalon.
A vegades, no es tracta d'una actitud hostil, sinó tan sols de "joc" i d'interacció amb el ramat que pugui estar pasturant. "Les ovelles s'espanten, corren i acaben estimbades", afirma Navalon. El parc adverteix que "la novetat" d'un espai obert que es presenta davant d'un gos que no hi està acostumat pot causar efectes sorprenents. "Malgrat que els avisin d'aquesta obligació en espais protegits, la gent no fa cas", afirma Carme Plana.