Usuaris de Renfe units contra el desgavell de l'R11: «Paguem dos cops per un servei deficient»

La línia R11 connecta les comarques gironines amb la capital catalana i és una de les principals prestacions de servei públic del Baix Montseny, sigui per anar a estudiar a Girona o Barcelona o per desplaçar-se fins al lloc de treball. Després de l'accident de Gelida, els usuaris es queixen d'una pitjora del servei amb retards cada dia tant en trens mitja distància com regionals, que agreugen una freqüència minsa de circulacions en els pobles més enllà de Sant Celoni, com Gualba, Riells i Viabrea-Breda o Hostalric.
Arran d'aquests retards, ha sorgit el col·lectiu "Ja n'hi ha Prou!", una comunitat nascuda de la necessitat de connectar, informar i donar-se suport mutu entre els usuaris davant les incidències diàries, retards i qualsevol eventualitat que sorgeix durant el trajecte. La comunitat s'ha articulat al voltant d'un gran grup de WhatsApp obert a tota la ciutadania des del qual ha sorgit un manifest de protesta que reclama posar fi al pagament dels bitllets mentre el servei de transport no funcioni eficaçment. "Les incidències freqüents, obres, limitacions de velocitat, problemes operatius, manca d’informació i personal han portat a una insatisfacció general dels qui depenen d’aquest servei públic essencial", expliquen.
En aquesta línia, els usuaris expliquen que ara per ara es veuen obligats a pagar per partida doble quan fan servir Rodalies. "Mentre aquestes incidències persisteixin, els passatgers estan pagant dues vegades: primer a través dels seus impostos, que haurien de garantir un servei fiable, i després quan compren un bitllet per a un servei que no compleix les expectatives ni necessitats bàsiques", diuen.
El col·lectiu titlla la situació "d'injustícia" i expressa que la gratuïtat del servei alleujarà la càrrega econòmica sobre els usuaris i incentivarà la ràpida solució de les problemàtiques per part de les autoritats responsables. "No és just per als ciutadans de Catalunya suportar els costos d’un sistema que falla quan ja contribueixen al seu manteniment amb els seus impostos. Exigim que el servei de trens de rodalies, regionals i mitja distància de Rodalies de Catalunya sigui gratuït", afirmen.
En aquest manifest, en el qual adjunten un enllaç per demanar suports i recollir signatures, insten les autoritats a "assumir la seva responsabilitat" i actuar "amb urgència" per reparar el sistema de Rodalies de Catalunya. "Els ciutadans no han de ser els que carreguin amb aquesta ineficiència, exigim un canvi necessari i just per a tots els passatgers del país", exposen.