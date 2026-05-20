Heavy metal al Montseny: el Vescomtat Death torna a «petar-ho»

El Vescomtat Death de Breda s'ha situat aquest 2026 com el festival de heavy metal de referència del Baix Montseny per segon any consecutiu. L'edició d'enguany, que s'ha celebrat aquest dissabte 16 de maig al Cercle Bredenc, ha aconseguit aplegar uns 700 aficionats a la música extrema i ha reunit set bandes d'arreu dels Països Catalans amb una aposta clara per la proximitat i el talent local amb el grup Assot del Montseny, que parla de la fauna i les llegendes de la comarca a les seves lletres.
Amb samarretes negres dels seus grups preferits, roba texana i barbes abundants, els feligresos de l'escena del metall no han faltat a la cita, que s'ha desenvolupat amb total normalitat i sense cap incident. "Es van perdre un mòbil i unes claus, però de seguida es van trobar i retornar als propietaris, això no és gaire habitual en els festivals", expliquen des de l'organització.
La clau perquè tot anés rodat, assegura el coordinador, Saül Rosales, ha estat molta anticipació i una gran preparació de cada detall. "L'expectativa ja era alta després de la primera edició, que va assolir una assistència de 300 persones, enguany hem fet més propaganda i ho hem petat", explica.
Una de les novetats d'aquesta segona edició ha estat l'emplaçament, el Cercle Bredenc, que ha permès reduir l'impacte sonor, i també l'oferta gastronòmica pròpia i de productes de marxandatge. El festival, asseguren, ha tingut molt bona rebuda fins i tot començant a les 17 hores. "A la segona banda ja no ens quedaven gots i n'havíem fabricat 200", recorda Rosales.
Un dels moments més impactants del festival han estat els pogos, un ball desenfrenat típic de concerts de música rock, punk, hardcore i metall. En aquest ritual el públic formava espais oberts davant de l'escenari per xocar, empènyer i saltar enèrgicament contra els altres participants al ritme de la música. Malgrat l'aparença "violenta" adverteixen que rere d'aquest ball s'hi amaga un esperit de fraternitat entre els amants del heavy. "Sempre que cau algú es fa una rotllana davant de la persona per intentar-la collir el màxim de ràpid possible i ajudar-la. Per davant de tot hi ha sempre la diversió i la solidaritat", explica Rosales.
Una tercera edició i un cap de cartell
Des de l'organització han avançat a NacióBaixMontseny que, "si tot va bé", hi haurà un tercer Vescomtat Death amb un format semblant i amb un grup que faci de cap de cartell. "La idea és dur un conjunt català de llarg recorregut que tingui també trajectòria internacional", diu Rosales.
La voluntat és seguir apostant per les bandes catalanes de metall, un moviment musical consolidat amb una llarga història i que ara destaca per una nova fornada de grups i col·lectius que mantenen el gènere actiu. "Hi ha molta qualitat, l'escena està viva, però falta que els donem la oportunitat i que els oferim un espai on actuar", assegura.