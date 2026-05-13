Els prats de dall del Montseny: un hàbitat en perill

Els prats de dall són un dels paisatges agraris més valuosos i desconeguts de Catalunya. Es tracta de prats seminaturals que se seguen unes poques vegades l’any per obtenir aliment per al bestiar, una pràctica tradicional que durant dècades havia estat habitual però que amb el pas del temps ha anat desapareixent. Avui dia, especialment a les zones de terra baixa, aquests espais són escassos i només es conserven en punts concrets com el Montseny, l’entorn de la Tordera, la Selva, la Garrotxa o l’Empordà.
Més enllà del seu valor agrícola, els prats de dall són considerats hàbitats d’interès comunitari pel seu paper fonamental en la conservació de la biodiversitat. Aquests espais afavoreixen la presència d’insectes pol·linitzadors, contribueixen al control natural de plagues i poden ajudar a prevenir incendis en entorns agraris.
Els prats de dall són prades denses i ufanoses formades per una barreja diversa d’herbes més aviat vigoroses. Normalment, estan divisdits en dos estrats; un de superior plates de plana i un d’inferior on es barregen trèvols i altres herbes de mida mitjana. Aquests conjunts fan una forta crescuda entre final de primavera i el principi de la calor, i són dallats a mig estiu. Quan les plantes rebroten, els prats de dall se solien aprofitar com a pastura de tardor.
A la vall de Breda encara es conserven petits prats de dall gestionats de manera tradicional, s’hi han identificat set prats amb una superfície total de 3,15 hectàrees, tot i que dos ja s’han degradat per l’expansió urbanística i moviments de terres. En concret, segons un estudi d'Àlex March que va fer públic la Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny, en resten cinc situats entre Breda i Riells i Viabrea, a l’entorn de diverses rieres que desemboquen a la Tordera. Els experts alerten que el futur d’aquests prats és incert i que podrien desaparèixer si no s’hi apliquen mesures de protecció.
Amb l’objectiu de donar a conèixer aquesta realitat, el pròxim divendres 29 de maig de 2026 se celebrarà la jornada de camp “Els prats de dall de terra baixa: visita a prats de Sils, Breda i Sant Celoni”, una activitat organitzada en el marc del projecte Tresors d’aigua dolça i SEO/BirdLife (Societat Espanyola d'Ornitologia), una ONG ambiental fundada el 1954 per a l'estudi i la conservació de les aus i els seus hàbitats.
Programació a Sils, Breda i Sant Celoni
Aquesta jornada, que es farà en un moment idoni per veure aquests indrets en la seva esplendor, començarà a les 9 del matí amb la trobada a l’aparcament de l’estació de tren de Sils, on es farà la presentació inicial a càrrec de Mar Cirac, de SEO/BirdLife. Tot seguit, a les 9:20 hores, els participants visitaran el prat de dall de Sils amb les explicacions d’Evelyn Garcia, de l’Agència Catalana de l’Aigua, i del botànic Cèsar Gutiérrez.
A les 10.15 hores està prevista la sortida des de l’estació de Sils en direcció a Breda, on a les 10:45 hores es farà la trobada al prat i un esmorzar previ. A partir de les 11 del matí, es durà a terme la visita al prat de dall de Breda amb la participació del pagès Manel Coll i novament del botànic Cèsar Gutiérrez.
Posteriorment, a les 11:45 hores, el grup es desplaçarà cap a les Llobateres, en terme municipal de Sant Celoni. La trobada en aquest espai serà a les 12:10 hores, moment en què començarà la visita guiada al prat que hi ha en aquest indret natural amb Ander Achotegui, de SEO/BirdLife, Manel Coll i Cèsar Gutiérrez. La jornada, informen des de l'organització, clourà a les 13 hores. Les inscripcions són obertes a la pàgina de SEO/BirdLife.