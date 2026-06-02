Les millors fotos de la Trail Guilleries 2026: èxit hilarienc i 1200 participants

Sant Hilari Sacalm ha acollit aquest cap de setmana la vuitena edició de la Trail Guilleries, una cursa de muntanya que recorre corriols i camins de les Guilleries i que continua consolidant-se com una de les cites esportives de referència del territori. Des de la cinquena edició, l’esdeveniment supera anualment el miler d’inscrits, havent d’anunciar el tancament d’inscripcions uns quants dies abans.
Gairebé 1.200 corredors i caminants han participat en les diferents proves programades. També ha estat clau la implicació de desenes de persones voluntàries, que han col·laborat en la preparació dels recorreguts, la senyalització dels camins, els avituallaments i les tasques d’organització. La seva feina contribueix a fer de la Trail Guilleries una prova molt valorada pels participants i que l'Ajuntament reivindica com a "motiu d’orgull per al municipi".
La cursa atrau esportistes d’arreu de Catalunya, de diversos punts de l’Estat i també de l’estranger. Pau Capell, campió mundial d’Ultra Trail, va corre la Marató de la Trail Guilleries, classificant-se tercer, per darrere d’Ivan Camps i Sergi Masip. En categoria femenina, l’hilarienca Neus Colomer va guanyar la Marató, Aitana Domènech va quedar segona i Maria Guardia, tercera. Es poden consultar els podis de totes les categories (16km, 26km i Trail Kids) al portal de la Trail Guilleries.
La Trail Guilleries ha servit per donar el tret de sortida a la Setmana de l’Esport Hilarienc. Fins al 7 de juny, la regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Sant Hilari i les entitats esportives del municipi ofereixen una àmplia programació d’activitats gratuïtes a les places i equipaments esportius del poble. Futbol, atletisme, rítmica i dansa, ciclisme, bàsquet, patinatge, motocròs i tenis són algunes de les disciplines presents en una iniciativa que compta amb la participació d’una desena d’entitats locals.
El 7 de juny se celebrarà la Gala de l’Esport Hilarienc, un acte que reconeixerà els esportistes hilariencs que han destacat durant la temporada 2025-2026. La gala comptarà també amb les actuacions del Grup de Gimnàstica Rítmica del CEM Sant Hilari, del Club Patinatge Artístic Sant Hilari i dels grups de Xou Gran i Xou Petit del Club Patinatge Artístic Tona.