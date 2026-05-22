Enfrontament amb els Mossos a Vallgorguina: desnonen una mare i una filla

Els Mossos d'Esquadra han desallotjat una mare i una filla d'un domicili propietat d'un fons voltor americà a Vallgorguina. Als carrers del voltant de la llar familiar s'han viscut moments de molta tensió entre el cos policial i els activistes de la Plataforma d'Afectats per l'Habitatge i el Capitalisme (PAHC), que s'havien concentrat per impedir-ne l'execució. La concentració que ha rebut el suport de l'antic equip de govern de l'Alternativa per Vallgorguina i de col·lectius pels drets socials de la comarca del Baix Montseny. Durant l'enfrontament, segons han informat, els Mossos han empès persones d'edat avançada i els activistes s'hi han tornat amb retrets.
Tot seguit, els simpatitzants de la PAHC Baix Montseny s'han desplaçat a l'Ajuntament per ocupar-ne les dependències amb la intenció de quedar-s'hi fins que es donès una solució habitacional per a la família afectada. "Dormirem totes aquí, si cal, per defensar la família desnonada", han afirmat des de la PAHC a NacióBaixMontseny.
Alhora, també s'han queixat de l'absència de l'alcaldessa i de personal del nou Ajuntament en els moments crítics del desnonament. Després de celebrar una assemblea a la sala de plens, els Mossos d'Esquadra han expulsat els activistes del consistori, que s'han traslladat fins a la plaça de la Vila, just davant de l'edifici municipal. "Estarem aquí fins que vingui l'alcaldessa o fins que ens donin solució per la família que s'ha quedat sense casa", diuen.
Aquest ha estat el segon intent del fons voltor Divarian - Cerberus de desnonar aquesta família en situació de vulnerabilitat. Segons ha informat l'organització, les persones afectades per l'operació policial fa vint anys que resideixen en aquest domicili, situat al carrer Anoia 22. Des de la PAHC expliquen que la mare havia comprat l’habitatge abans de l’esclat de la crisi econòmica, però que posteriorment va deixar de poder assumir una hipoteca de 800 euros mensuals. Amb l’acompanyament de l’entitat, l’any 2016 va aconseguir accedir a un lloguer social gràcies a la llei 24/2015.
Ara, però, el contracte de lloguer social ha finalitzat i la propietat s’ha negat a renovar-lo, malgrat que la família continua acreditant la seva situació de vulnerabilitat. “La propietat és el fons voltor Divarian, que va comprar l’habitatge al BBVA mentre la família tenia vigent el lloguer social, sense notificar-los-ho. En aquell moment haurien tingut dret a optar a comprar casa seva, però aquest dret se’ls va negar il·legalment”, denuncien des de la PAHC.
El fons voltor Divarian-Cerberus està considerat un dels tenidors amb més presència a Catalunya i compta amb una important cartera d’habitatges al Baix Montseny. Divarian és la plataforma immobiliària espanyola propietat al 100% del fons d'inversió estatunidenc Cerberus Capital Management. Creada el 2018 inicialment com una aliança amb el BBVA, opera com un dels grans gestors de pisos i actius immobiliaris a l'Estat.