Confirmen 20 anys de presó per a l'assassí del «chemsex» a Vallgorguina

La secció d'apel·lació penal de la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha desestimat el recurs d'apel·lació presentat per la defensa de l'home condemnat a 20 anys de presó per matar-ne un altre després de practicar "chemsex" a Vallgorguina el 2023. La sala confirma íntegrament la sentència del judici celebrat amb jurat a l'Audiència de Barcelona, que va condemnar l'acusat per un delicte d'assassinat. El tribunal confirma també la indemnització de més de 537.000 euros per als familiars de la víctima.
La defensa sostenia que s'havia vulnerat el dret a la prova de l'acusat, ja que es van denegar proves pericials que va impedir el debat científic sobre la "psicosi tòxica" que tenia l'acusat. En concret, es queixa que no se li va fer una analítica de sang al detingut després de detenir-lo. La sentència sosté que es van fer altres proves i que no es discuteix que l'acusat havia consumit diverses substàncies estupefaents, sinó que el que es discuteix és l'afectació que aquest consum va tenir en l'acusat i si li va provocar un brot psicòtic. Aquest extrem el va descartar el jurat. La sala acaba desestimant aquest extrem.
D'altra banda, la defensa va recórrer també en considerar que no hi havia una base probatòria racional que sostingués la conclusió que l'acusat conservava les seves facultats cognitives i va actuar amb la voluntat de matar. Per a la defensa, la valoració del jurat i de la magistrada va ser arbitrària, il·lògica i contrària a l'evidència científica obrant en la causa.
La sentència insisteix que la conclusió del jurat -que el consum de drogues no va desencadenar un brot psicòtic o una desconnexió de la realitat- "se sustenta de forma correcta en la pericial practicada en el plenari". A més, destaca la "inexistència del més mínim indici racional de teories conspiratives", sobre l'argument de la defensa que existien connexions externes i transmissió de dades i que es va destruir l'element que permetia acreditar-ho.
La sentència assegura, però que els fets "són més senzills i simples: acusat i víctima van acordar una trobada per practicar sexe i consumir drogues per així allargar i obtenir més satisfacció en els actes sexuals". Afegeix que el jurat va escoltar les llargues pericials tècniques i va concloure "de forma lògica i racional".