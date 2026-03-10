Renfe anuncia obres a l'estació de Sant Celoni a partir de maig

Renfe farà obres per "millorar l'accessibilitat i confort" a l'estació de Sant Celoni a partir d'aquest mes de maig. Aquesta actuació s'emmarca en un pla que contempla treballs en una quinzena d'estacions entre aquest any i el que ve. El pla preveu "actuacions d'alt impacte" i tindrà una inversió de 4,8 milions d'euros. Les actuacions a Sant Celoni es faran en la primera fase, que invertirà 1,26 milions i que també afectarà Vilanova i la Geltrú, Fabra i Puig, Sabadell Sud i Sitges.
Els treballs programats milloraran l'estat del vestíbul, la il·luminació i l'accés a l'andana de l'estació de Sant Celoni. Renfe ha detallat que per a la valoració, elecció i priorització de les actuacions a realitzar ha tingut en compte l'impacte en viatgers beneficiats, el nivell d'urgència, la complexitat tècnica dels treballs i la durada que tindran, així com la possibilitat d'execució estandarditzada en diverses estacions.
Segons l'operadora, són obres que generaran "millores significatives a curt termini" i que requereixen una inversió "reduïda, d'escassa complexitat tècnica i un alt retorn en la percepció sobre la qualitat del servei".
Les actuacions previstes a Catalunya formen part d'un pla a nivell estatal que en global contempla una inversió de 24,8 milions d'euros. Catalunya, juntament amb Madrid, són les zones amb més inversió prevista, amb 4,8 milions d'euros cadascuna. A Sabadell Sud es millorarà l'accés a l'estació i en fases posteriors s'executaran obres a Castellbisbal, Martorell Central, Sant Vicenç de Calders, L'Hospitalet de Llobregat i Gavà.