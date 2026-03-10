Relleu a ERC Llinars: l'alcalde Martí Pujol no repetirà el 2027

L'alcalde de Llinars del Vallès, Martí Pujol, d'ERC, no repetirà com a alcaldable a les properes eleccions municipals del 2027 després de 24 anys al capdavant de l'Ajuntament de la vila. El passat 5 de març, els militants de la secció local d'Esquerra van escollir, per unanimitat, l'actual regidora d'Educació, Joventut, Administració i gabinet d'alcaldia, Mònica López Bonet, com a nova cap de llista. López Bonet farà tàndem amb Arnau Guardi, actual regidor de Via pública i medi ambient, i seran els encarregats d'elaborar la pròxima llista d'Esquerra al municipi.
Martí Pujol, després de tots aquesta anys al càrrec, va destacar "l'entrega dels nous candidats" al poble i va fer valdre el seu compromís amb la població montsenyenca. Pujol va començar l'activitat política el 1983 com a regidor de l'Ajuntament i entre 1991 i 2003 va ocupar les regidories d'ensenyament, esports, sanitat i serveis socials, seguretat social i governació. El 2003 va ser escollit alcalde i entre 2011 i 2023 també va assumir càrrecs al Consell Comarcal del Vallès Oriental i a la Diputació de Barcelona.
Mònica López Bonet, la futura candidata, ha explicat a NacióBaixMontseny que afronta el repte amb molta "il·lusió" per emprendre aquesta nova etapa i també "amb respecte". "En Martí ens ha deixat molt bon llegat i el llistó molt alt, perquè porta molts anys al càrrec, tinc ganes de continuar amb la seva tasca, però soc conscient de la responsabilitat que comporta", afirma.
En aquesta línia, una de les ambicions dels republicans serà fidelitzar el vot que aglutinava la figura de Pujol. "Molta gent el votava perquè era ell, no per les sigles polítiques, perquè sabien molt bé quin era el seu tarannà", afirmen. D'acord amb aquesta idea, ERC Llinars es proposa fer valdre la tasca, l'expertesa i l'experiència de tot l'equip que ha treballat al seu costat. "Fa més de sis anys que estic a l'Ajuntament i des del setembre estic a dedicació exclusiva. Estem preparats i ens estem preparant", explica López Bonet.
De moment, ERC Llinars no ha fet públics els reptes del pròxim mandat i López assegura que seran sempre amb la ciutadania "al centre", un dels pilars, segons ha avançat, serà el Castell Nou, un monument declarat Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN) i del qual ja se n'ha començat la restauració.