Santa Maria de Palautordera ha rebutjat la proposa de Sant Celoni d'annexar l’Institut Escola La Tordera al seu terme municipal. L'oferta, que es va fer a finals de 2025, va arribar després de les dificultats per renovar el conveni que mancomunava i repartia les despeses del centre entre els dos ajuntaments, que va caducar l'any 2017. La idea de Sant Celoni, pensada com una solució bilateral al problema, es va posar sobre la taula per continuar garantint la implicació de la capital del Baix Montseny en el finançament del centre, un municipi que, històricament, ha aportat més de la meitat de l’alumnat i una part important del capital.
A causa de "modificacions legals", els dos consistoris fa anys que afronten complicacions per fer un conveni com el de 2017 perquè el Departament d'Educació no té un marc normatiu que permeti reconèixer la doble adscripció del centre. L'abril de 2025, la Comissió d’Educació del Parlament de Catalunya va aprovar una proposta de resolució que instava el Departament d’Educació a trobar solucions per mantenir el caràcter col·laboratiu del projecte fundacional, però això no va conduir enlloc. "El Departament d'Educació no ha acabat executant cap mena de modificació o proposta de modificació a la Llei Catalana d'Educació en aquest sentit", ha explicat el tinent d'alcalde celoní i regidor d'educació, Albert Planas.
Un conveni escolar "incompatible amb la llei"
L'Institut Escola La Tordera és un centre educatiu que imparteix des de segon cicle d’Educació Infantil fins a l'Educació Secundària Obligatòria (ESO), i va néixer per donar servei als alumnes de Palau i de Sant Celoni, tot i que físicament es troba dins el terme municipal de Palautordera. Els darrers anys, aquest model de mancomunitat s’ha posat en dubte jurídicament i, després de dur a terme anàlisis legals sobre la qüestió, l'Ajuntament de Sant Celoni afirma que la renovació per al repartiment de despeses de manteniment, vigilància i supervisió del centre educatiu no és viable segons el que disposa la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local.
En aquesta línia, expliquen que fer-ho podria vulnerar el principi de territorialitat i les competències municipals. "Sobre el paper, Sant Celoni està assumint unes despeses d'un servei que no ens és propi, perquè no està dintre el nostre municipi i, per tant, aquest és el principal escull que ens trobem a nivell jurídic", explica el regidor d'educació, Albert Planas. Aquest fet, diuen des de l'Ajuntament, podria suposar un risc de responsabilitats patrimonials i legals per a càrrecs electes i personal municipals.
Què implicava la proposta de Sant Celoni?
La proposta de Sant Celoni implicava modificar els límits dels termes municipals per incorporar al seu territori el terreny on s’ubica el centre educatiu. Paral·lelament, també es plantejava que els barris del Temple, del Virgili i del Pla de Ca l’Abril s’integressin a la zona educativa de Sant Celoni Centre, amb l’objectiu de garantir que els infants d’aquestes zones i els empadronats al municipi de Sant Celoni disposessin dels mateixos punts de proximitat en l’accés al centre educatiu.
La proposta hauria permès a Sant Celoni assumir la totalitat de les despeses de l'Escola a la Torrera i, en segon lloc, garantir que tots els alumnes de Sant Celoni tinguessin punts per accedir a aquesta escola, una circumstància que no es produeix des de l'any 2022. "Els alumnes d'aquests tres barris haurien tingut els mateixos punts per accedir a l'escola de la Torrera com per accedir a la resta d'escoles de Sant Celoni, i els celonins tindrien els mateixos punts per accedir a la Torrera que a la resta d'escoles del municipi", explica Planes.
Planas afirma que la proposta no estava pensada per "expandir" el territori de Sant Celoni sinó per trobar solucions a dues bandes amb Palautordera davant les dificultats per negociar amb el Departament d’Educació. "Entenem que aquests tres barris de Santa Maria Palautordera tenen una connexió molt forta i un lligam molt fort amb Sant Celoni i la resta de serveis que es presten des del nostre municipi, però la idea era respectar-ne la territorialitat", explica.
D'acord amb aquesta idea, doncs, l'Ajuntament de Sant Celoni no parlava d'annexar el barri sencer sinó de trobar una solució específica per a l'escola. "Està clar, però, que qualsevol modificació de terrenys municipals ha de complir uns criteris i ha de passar també els filtres d'urbanisme", adverteix el tinent d'alcalde.
Palautordera ho rebutja: "Ens va xocar"
La proposta, en una reunió amb l'alcalde de Palau, Jordi Xena, i el regidor d'educació palauenc, Agustí Vilar, es va desestimar. Des de l'Ajuntament de Palau, segons ha sabut NacióBaixMontseny, "els va xocar" que Sant Celoni fes aquesta proposta. "Nosaltres creiem en un projecte mancomunat i després de tot el que havíem lluitat per renovar-lo ens va sorprendre la iniciativa", afirma Vilar.
A més, apunten, la proposta de Sant Celoni no era compatible amb la legalitat. "La llei diu que no es poden crear terrenys discontinus, no podien fer la partició sense incorporar els tres barris de Palau: Temple, Virgili i el Pla de Ca l’Abril", assegura Vilar. En aquesta línia, el regidor de Palautordera explica que el centre educatiu té un gran valor pel municipi. "És una escola que ens estimem i que volem, és del barri i creiem que ha de ser de Palau", explica.
D'altra banda, a Palautordera defensaven que la renovació del conveni era possible. "Vam encarregar un estudi en una empresa jurídica externa que va concloure que la millor manera de tornar a tenir una situació de cooperació era mitjançant la signatura d'un nou conveni", explica Vilar. Des del consistori de Palau asseguren que aquesta nova fórmula estava "sostinguda per sentències del Tribunal Suprem" que n'acreditaven la legalitat. "Sant Celoni va estudiar-ho i ens van dir que no sense donar-nos més motius", explica el regidor d'educació palauenc.
"Vam crear una comissió mixta amb tots els actors implicats per intentar resoldre la situació i vam establir, també, converses amb el Departament, però la situació no s'ha resolt", explica Vilar. Palautordera, doncs, ja assumeix totes les despeses derivades del centre educatiu, una circumstància que ha suposat un esforç econòmic per l'Ajuntament de la vila i que ja està contemplada en els pressupostos d'enguany.
Quina afectació té per a Sant Celoni i Palautordera?
Malgrat tot, la situació administrativa actual no impedeix que les famílies de Sant Celoni puguin escollir el centre en el procés de preinscripció, tot i que sense gaudir de la puntuació addicional per proximitat d’empadronament.
Tampoc impossibilita a l’IE La Tordera continuar participant en projectes educatius d’abast territorial del Baix Montseny i en alguns projectes del Pla Educatiu d’Entorn-educació 360° de Sant Celoni. D'altra banda, l'Ajuntament de Sant Celoni ha comunicat que està treballant de manera coordinada amb l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera i l’IE La Tordera per traspassar la gestió dels projectes en què el centre participa per tal de garantir-ne la continuïtat.
A Palautordera expliquen que l'afectació de la fi de la cooperació es traduirà en alguns canvis en algunes activitats addicionals del centre educatiu. Sant Celoni els pagava l'autobús per anar del centre al Sot de les Granotes en dos cursos per fer activitats a la piscina i això no es renovarà. "Podem assumir totes les despeses del centre, però no podem pagar activitats que no es donen en els altres centres de la vila", expliquen.