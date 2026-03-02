Denuncien discriminació contra el català al Burger King de Sant Celoni: «Estem a Espanya»

Un client del Burger King de Sant Celoni ha presentat una queixa per discriminació contra el català per part del personal de l'establiment, així ho ha confirmat la regidoria de Política Lingüística de la vila a NacióBaixMontseny. Els fets es van produir a finals de gener, s'ha notificat a l'Oficina de Consum i la persona afectada ha explicat a aquest diari que té intenció de dur el cas als tribunals. El client ja està en contacte amb el col·lectiu Acció Cassandra, un grup d’advocats actius "en la defensa de la nació catalana" en l’àmbit judicial europeu.
La persona denunciant va arribar a l'establiment acompanyat de la seva filla, a la zona dedicada al servei amb automòbil, que permet recollir les comandes sense baixar del vehicle. Un cop allà, va demanar el menjar. "Em va atendre un noi que va anar prenent nota i, després, per l'altaveu va sortir una dona parlant en català que em va exigir que m'havia d'adreçar al dependent en castellà", explica.
El client, aleshores, va demanar que fos ella mateixa qui l'atengués si el noi no l'entenia. "Llavors em va dir: 'Si no parles en castellà no t'atendrem ni et prendrem nota'", ha explicat el denunciant. Davant d'aquesta situació, el client va sol·licitar el full de reclamacions i va entrar a l'establiment. Mentre emplenava el formulari, al qual ha tingut accés NacióBaixMontseny, dues dependentes van intentar convèncer-lo perquè no ho fes. "Em deien que no serviria de res i que elles no tenien per què parlar en català", explica.
El client, però, va deixar clar que a ell li era indiferent l'idioma d'atenció i que l'únic que volia era poder-se expressar ell en català. "Els vaig demanar la identificació, vam emplenar la documentació amb el segell i els vaig advertir que ens veuríem als jutjats", diu. Tot seguit, una de les dependentes li va retreure "l'exemple que estava donant a la seva filla". Alhora, l'encarregada li va dir "aquí estem a Espanya encara que no t'agradi", una "qüestió política" que el client no havia tret a la conversa en cap moment.
El client forma part de la Xarxa de Famílies pel Català, una organització de pares i mares en defensa de l'ús del català a les aules, patis i espais de socialització, i ha explicat que procurarà obrir més fronts contra l'establiment i demanarà una inspecció global del local perquè es comprovi si compleix amb les normatives lingüístiques i de sanitat. "Si no puc anar a un comerç de Sant Celoni parlant en català ja passa de taca d'oli. Jo puc parlar més a poc a poc o més ràpid o traduir algun punt concret, però el que vam viure amb la meva filla és una falta de respecte", explica.
La regidoria de Política Lingüística de Sant Celoni està al corrent del cas i ha explicat a NacióBaixMontseny que s'està assessorant per prendre les accions pertinents.