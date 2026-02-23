Comencen les obres a la drecera de Sant Celoni a Palautordera

La Diputació de Barcelona ha anunciat obres de reforma del camí vell de Sant Celoni (VR-254), conegut com la drecera, que connecta Santa Maria de Palautordera i Sant Celoni. Les obres arriben després del tràgic accident que va acabar amb la vida de dos joves celonins a principis de febrer. La Diputació està duent tot un conjunt d’obres de condicionament per dotar la via de les característiques necessàries per incorporar-la a la xarxa local de carreteres. Per tant, deixarà de ser una via interurbana i es convertirà en carretera convencional amb el nom B-7426.
El termini d’execució de les obres, segons han informat, és de set mesos i el pressupost de licitació ha estat d’1.117.563,55 euros. Abans de les obres, aquest camí tenia un traçat rectilini que unia els nuclis de Sant Celoni i Santa Maria de Palautordera, amb una longitud de 1.947 metres i una secció amb un carril per sentit d’amplada 3,5 metres més vorals. Al marge esquerra, a més, compta amb un itinerari compartit de vianants i ciclistes en el marge esquerre de la carretera.
Les principals actuacions que es duen a terme són la retirada de vorada que delimita actualment la calçada de l'itinerari compartit per vianants i ciclistes, la redistribució de la secció actual sense modificar l'amplada total de la plataforma i el reforç de ferm. També es farà la remodelació de la intersecció d’accés al dipòsit controlat i la disposició d’una barrera mixta entre la calçada i l'itinerari.
Així mateix, també es reposaran les contencions, s’instal·larà nova senyalització d’orientació, s’adequarà la senyalització vertical i es reposaran els serveis afectats. Per millorar-ne la seguretat, s’ubicarà nou enllumenat als passos de vianants i es col·locaran elements reductors de velocitat abans dels passos de vianants.
Les obres de la Diputació coincidiran amb les que ja està duent a terme l'Ajuntament de Santa Maria al barri del temple, una renovació té l'objectiu de reduir la velocitat dels vehicles i donar resposta a les queixes veïnals relacionades amb el soroll i la circulació intensa que s'han anat repetint al llarg dels darrers anys.