«La pàtria són les persones»: Pere Aragonès inaugura el Centre de Debats del Baix Montseny

L’expresident de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès ha protagonitzat a Sant Celoni l'acte de presentació del Centre de Debats del Baix Montseny, una entitat que s'ha refundat amb l'objectiu de ser un lloc per debatre i generar opinió sobre novetats i temes rellevants de la comarca i el país. L'acte ha tingut lloc a la Sala Bernat Martorell i l'ha dinamitzat per la periodista celonina Sara González, acompanyada del president de l'entitat, Bernat Villaronga, que ha defensat la importància de tenir un espai al Baix Montseny per trobar-se, fomentar el pensament crític i contrastar punts de vista.
Sara González ha presentat Aragonès i ha recordat alguns dels reptes que va haver d’afrontar a la política postprocés i la lluita contra la sequera. “Ha plogut molt des de llavors, però no ho va fer durant el seu mandat”, ha dit. També ha exposat els reptes actuals de Catalunya com el finançament o el caos a Rodalies, que ha fet anar de corcoll tota la comarca els darrers mesos.
Aragonès, davant del context actual, diu que cal ser "militants de l'esperança" i fer valdre els actius i el potencial que té el nostre país. “Hem de defensar l’esperança, si no l’haguèssim tingut en els moments més complicats de la nostra història avui no seríem on som, hauríem perdut la llengua i moltes de les coses que ens fan ser un país”, assegura.
Alhora, ha parlat de la política dels valors, aquella que es fa des de l'ecologisme i el feminisme, pensant en la gent del nostre país i la dignitat de totes les persones. “El més fàcil, davant la dificultat, és abocar-se a la desesperança, però hem de fer tot el contrari. Tots aquells que exploten el greuge, no ho fan per donar solucions, sinó pels seus propis interessos", ha reblat.
Què ha de fer Oriol Junqueras?
Sara González també ha preguntat a l'expresident sobre l'actualitat política, que Aragonès segueix de prop, però ja allunyat de la primera línia. Aragonès defensa que la conjuntura actual és un bon moment per millorar el finançament de la Generalitat, però entén que, de moment, Junqueras no es vulgui asseure a negociar els pressupostos del govern de Salvador Illa mentre no hi hagi garanties que els acords sobre la recaptació de l'IRPF arribin a bon port. "Els acords s’han de respectar i entenc que si el PSOE s'hi va comprometre, ho ha de complir", afirma.
En aquest sentit, ha explicat que Esquerra "no demana acords nous", sinó el compliment d'allò que ja està pactat. "És cert que hi ha una sèrie d’acords que no depenen del PSC, sinó que són coses que els corresponia executar al PSOE, però abans de fer nou acord cal que compleixin amb la seva part", referma Aragonès. En aquesta línia, confia que Junts s'assegui, també, a parlar del nou finançament i assegura que el seu objectiu com a expresident "és refer la unitat política del país".
Aragonès també s'ha referit al dèficit d'inversions a Rodalies i ha reiterat la necessitat d'assumir-ne la gestió des de la Generalitat. “No es pot governar un sistema de Rodalies de 6 milions d'usuaris des de 600 quilòmetres de distància”, diu. A més, també ha afegit que el traspàs s'hauria de "fer bé". “Hi ha unes inversions pendents de fer i s'han de traspassar la infraestructura i els diners”, reclama. Alhora, ha criticat que el ministre espanyol de transports no vingués durant els dies més crítics de la crisi. "El que passa amb Rodalies ja va passar amb l’Estatut”, ha declarat.
L'esquerra espanyola és qui s'ha de posar d'acord
També ha aparegut a la conversa el front ampli d'esquerres que planteja Gabriel Rufián a l'Estat, una proposta que Aragonès no veu clara i que, assegura, no ajudaria a augmentar els suports electorals a Catalunya. "En política u més u no sempre són dos", diu. I ha recordat que les coalicions poden generar incomoditats entre alguns votants d'ERC.“Els qui s’han de posar d’acord són Sumar i Podem i això, nosaltres, no ho podem arreglar", explica. L'expresident ha fet valdre el paper de Rufián per atreure el votant jove i ha destacat la rellevància de la seva tasca a les xarxes socials. "És dels pocs polítics d’esquerres que té tirada als mitjans que utilitza l’extrema dreta i això ho hem d'aprofitar", diu.
Aliança Catalana, una estratègia equivocada
Pel que fa a l'auge de l'extrema dreta, Aragonès ha afirmat que l'estratègia d'Aliança Catalana tendeix a la minorització de la causa independentista. “Un discurs que porta l’estelada i rebutja les persones que han vingut de fora ens convida a ser minoria, una nació sense estat ha de ser inclusiva”, ha apuntat. D'acord amb aquesta idea, afirma que s'ha de vetllar perquè les persones migrants s'incloguin a la Catalunya del futur "amb valors, amb drets i deures". "Hi ha dues adscripcions nacionals que competeixen a Catalunya i si nosaltres els diem que no són dels nostres, l’espanyola els acollirà, que té un ecosistema de mitjans més gran i una influència mundial molt més poderosa que la nostra", assegura.
L'expresident ha parlat de la llengua com a eix transversal de la nostra cultura, que és capaç d'aglutinar persones de totes les procedències. "La pàtria són les persones, el que més em va agradar de ser president va ser constatar que a cada poble hi hagués gent organitzada per la cultura, per aprendre català i per lluitar per les nostres tradicions. En el passat vam aconseguir fer una revolució industrial i ho vam fer sense cotó, sense carbó i sense un estat, som un cas excepcional. Tenim la gent i ganes de treballar, de tirar endavant", assegura.