Les joventuts de l'esquerra independentista, Arran, han recuperat la presència al Baix Montseny. Arran reneix a la comarca en un moment marcat pel caos a Rodalies, que afecta el dia a dia al jovent i per l'auge de l'extrema dreta, que també comença a fer-se present als carrers de les viles montsenyenques. La recuperació del nucli arriba quatre anys més tard de la desaparició de l'organització local, després de l'escissió que es va produir el 2022, que va originar l'Organització Juvenil Socialista (OJS), on van començar a militar bona part dels antics integrants d'Arran Baix Montseny.
El nou nucli d'Arran s'ha donat a conèixer aquest passat dissabte 7 de febrer al Casal de Joves la Fera de Sant Celoni on han presentat el seu programa polític i han manifestat la necessitat de tornar a organitzar les joventuts independentistes d'esquerres a la comarca. "Reneix de la necessitat de les joves d’organitzar-se per construir definitivament una societat lliure, justa i emancipada, que s’expressi en plenitud, sense opressors ni oprimits, sense vencedors ni vençuts i sense feixismes imperialistes que ens governin", han expressat.
Arran Baix Montseny té la voluntat d'incidir en "problemàtiques" compartides dels pobles de la comarca, que passen per "la manca d’un transport públic digne", la "massificació turística i l’explotació de recursos dels espais naturals". Alhora, també han apuntat a reptes com l'accés a l'habitatge, la feina digna per al jovent i la lluita per mantenir un teixit associatiu actiu a les viles del Montseny. "El capitalisme perpetua el model de pobles dormitori on es desarticula la solidaritat entre la gent de la vila. És per això que veiem necessària la unió de les joves organitzades d’aquests pobles per donar una resposta contundent a aquesta realitat", han comunicat des d'Arran.
En aquesta línia, han reivindicat la necessitat de dur a terme acció política des dels pobles petits i en col·laboració amb les entitats que ja existeixen. També s'han referit a la presència històrica de l'esquerra independentista a la comarca, que va ser de les primeres de Catalunya a tenir un Ajuntament de la CUP. "Arran Baix Montseny no comença de zero, sinó que parteix d’una herència d’antics nuclis que han deixat empremta en aquest territori", asseguren.