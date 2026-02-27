La policia d'Arbúcies registra més de 8.600 serveis durant el 2025

Al llarg de l’any 2025, la Policia Local d’Arbúcies ha dut a terme una activitat intensa i diversificada, que s'ua traduït en un gran volum d’actuacions i intervencions que arriben als 8.600 serveis. "Les dades anuals posen de manifest el paper central del cos policial en la seguretat ciutadana, la regulació del trànsit, l’atenció assistencial i la convivència al municipi", hen expressat des del consistori.
Pel que fa a l’àmbit penal, durant el 2025 es van practicar un total de 26 detencions. En relació amb els delictes contra el patrimoni, es van registrar 28 robatoris a domicilis, un robatori a l’interior de vehicle i dos robatoris a empreses.
Paral·lelament, es van comptabilitzar 22 furts i 3 furts a l’interior de vehicle. Aquestes xifres s’han d’interpretar tenint en compte la diferència legal entre robatori i furt: es parla de robatori quan hi ha força a les coses (per exemple, trencar una porta o una finestra) o violència o intimidació sobre les persones, mentre que el furt fa referència a la sostracció de béns sense que hi hagi ni força ni violència. Aquesta distinció és important per entendre la naturalesa dels fets i la seva gravetat jurídica.
Altres tipologies delictives registrades durant l’any inclouen 45 denúncies per danys, 82 comunicacions per pèrdues d’objectes i 91 estafes, una xifra que reflecteix l’augment d’aquest tipus de delictes, sovint vinculats a l’ús de mitjans digitals o enganys telefònics, una realitat present arreu del territori.
En l’àmbit administratiu i de convivència, la Policia Local va tramitar 29 denúncies vinculades a la Llei orgànica 4/2015 de protecció de la seguretat ciutadana. En matèria de trànsit, es van imposar 489 denúncies i es va instruir una alcoholèmia penal.
Durant el 2025 també es van gestionar 72 autoritzacions relacionades amb menors, un àmbit especialment sensible que requereix coordinació amb altres serveis municipals i una actuació acurada per part del cos policial.
1.776 trucades el 2025
Un dels indicadors que millor reflecteix la càrrega de treball de la Policia Local és el volum de trucades rebudes. Al llarg de l’any se’n van atendre un total de 1.776, que van donar lloc a actuacions de naturalesa molt diversa. En total, es van comptabilitzar 8.623 serveis, distribuïts principalment en seguretat ciutadana, amb 4.578 serveis; policia administrativa, amb 1.751; trànsit, amb 1.481; serveis assistencials, amb 585, i serveis judicials, amb 228.
Durant el 2025, la Policia Local va intervenir en 72 serveis relacionats amb menors i en 14 serveis amb gent gran, actuacions que sovint van més enllà de la funció estrictament policial i que són de caràcter assistencial. “Aquestes dades dibuixen una Policia Local activa, amb una actuació transversal que abasta des de la seguretat i el compliment de la normativa fins a l’atenció directa a la ciutadania. Es consolida, doncs, com un servei essencial per al bon funcionament i la convivència al municipi”, ha explicat el regidor de Governació, Antoni Ronda.