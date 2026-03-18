El Montseny a la Volta Ciclista a Catalunya 2026: recorregut i detalls

Tres pobles del Montseny seran escenari, el proper dilluns 23 de març, del pas de la 105a edició de la Volta Ciclista a Catalunya, una de les competicions ciclistes més prestigioses del calendari internacional. Els competidors, doncs, rodaran per les carreteres de la nostra comarca i serà una oportunitat per als amants del ciclisme de viure la competició en primera persona. En concret, la Volta passarà per Sant Hilari Sacalm, Arbúcies i Hostalric.
Els competidors trepitjaran terres montsenyenques als volts de les 14:25 hores per la GI-542, direcció Sant Hilari. Aproximadament, a les 14:45 arribaran a Sant Hilari Sacalm, a 765 metres i, després, marxaran per la GI-550, direcció Arbúcies a les 14:50 hores. Segons les previsions facilitades per l'organització, el pas del pilot per Arbúcies està previst al voltant de les 15 hores.
La cursa entrarà al municipi per la carretera GI-550 i continuarà pels carrers Jacint Verdaguer, Doctor Geli i Estenedor, on s’hi ubicarà un esprint intermedi davant de la Llar de Jubilats. Posteriorment, el recorregut seguirà pels carrers Mossèn Anton Serres, la Farga, Segimon Folgueroles, Sant Jaume, Germana Assumpta i Castell.
Des d'aquest punt, els ciclistes passaran per la rotonda de Can Reus i continuaran per l’avinguda dels Països Catalans fins arribar a la GI-552, a l’alçada de la rotonda del polígon de Cal Xic, des d'on abandonaran el municipi en direcció a Hostalric. L'arribada a Hostalric serà per la C-35 i està prevista a les 15:25 hores, després, els ciclistes marxaran per la GI-555 direcció Maçanet de la Selva.
Afectació al trànsit
Amb motiu del pas de la prova, el nucli urbà d'Arbúcies quedarà tancat al trànsit aproximadament entre les 14 hores i les 16 hores, franja horària durant la qual no es podrà circular pels carrers inclosos en el recorregut ni pels vials directament afectats. Durant aquest mateix període també es veuran afectades les carreteres GI-550 (Arbúcies – Sant Hilari Sacalm) i GI-552 (Arbúcies – Hostalric) mentre duri el pas de la cursa i el dispositiu de seguretat associat.
Des de l'Ajuntament d'Arbúcies han valorat molt positivament la presència d'aquesta prova al municipi. "Suposa una oportunitat destacada per projectar el nom d'Arbúcies i donar visibilitat al territori en el marc d'un esdeveniment esportiu de gran seguiment mediàtic i amb participació d'equips i ciclistes d'elit", han expressat a través dels canals institucionals.