Els independentistes de la Batllòria presenten projecte polític

L'agrupació independentista batllorienca Som la Batllòria ha presentat el programa polític aquest passat divendres 15 de maig a la Unió Batllorienca. El president de l'agrupació, Jordi Prat, ha explicat les principals línies ideològiques d'aquesta entitat que ha nascut amb la voluntat de "tornar a situar el poble al mapa" i que ha començat una ronda de contactes amb polítics com Artur Mas amb la voluntat de difondre les reclamacions del poble, que forma part del terme municipal de Sant Celoni des del 1927.
Durant la presentació, Prat ha recordat "les mancances que pateix la Batllòria" i ha reclamat millores en seguretat, transport públic, sanitat, serveis i manteniment de la via pública. Alhora, ha volgut posar èmfasi en la necessitat "d’un poliesportiu com déu mana" que respongui a les necessitats reals de la vila. També va incidir en nou POUM, previst per l’any 2027, passades les eleccions, on l’entitat va reclamar més inversions al poble i la necessitat de requalificar zones industrials per passar-les a usos residencials.
Segons l'organització, van assistir-hi unes seixanta persones. Malgrat tot, Som la Batllòria encara no ha confirmat si presentarà candidatura a les pròximes eleccions. "Si Som la Batllòria creu tenir els suports necessaris ens presentarem les properes eleccions municipals on intentaran treure un bon resultat i esdevenir decisius en la formació de govern al consistori celoní com ja va succeir a finals dels 80 amb la candidatura de Independents per la Batllòria", han expressat en un comunicat.
Tot plegat arriba a la fase inicial del procés participatiu que decidirà el futur de la Batllòria. Un mecanisme de participació que ha de servir per comprendre la realitat actual del territori, millorar el mecanisme de govern actual, el Consell de Poble, o definir altres models viables que estiguin "dins del marc legal vigent". Aquest mes ja s'ha començat a constituir "el grup de treball impulsor" del procés, que comença aquesta primavera i tindrà una durada d’un any i mig. "Aquest procés participatiu es planteja amb l’objectiu d’apoderar la ciutadania, reforçar la cohesió social i comunitària, preservar la identitat i el patrimoni, i establir un marc de governança adaptat a la realitat actual", exposen des de l'Ajuntament de Sant Celoni.