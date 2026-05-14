Artur Mas visita l'entitat de la Batllòria que vol la independència de Sant Celoni

El ple debat sobre model de governança de la Batllòria, un poble que forma part del terme municipal de Sant Celoni, l'expresident de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, ha visitat l'entitat sobiranista batllorienca Som La Batllòria aquest dimecres 13 de maig. Segons ha informat l'agrupació local a NacióBaixMontseny, la visita de Mas obre un cicle de trobades amb dirigents polítics "de renom" perquè coneguin de primera mà la història de La Batllòria i "els anhels de futur" que té el poble montsenyenc.
El col·lectiu Som La Batllòria ha ensenyat el poble i la història del nucli a l'expresident, que no és militant de Junts i s'ha convertit en una figura propera a l'espai postconvergent. "Volem que coneguin les mancances que tenim respecte el nucli de Sant Celoni tant de transport, serveis, seguretat i sanitat", ha explicat el president de l'entitat, Jordi Prat, que havia estat regidor per CiU a Breda.
Artur Mas, a través de les xarxes socials, ha reconegut "la identitat pròpia" de la Batllòria, que forma part de Sant Celoni des de 1927, i la llarga trajectòria de mobilització col·lectiva dels seus habitants. "He tingut la oportunitat de compartir unes hores amb els membres de Som La Batllòria, per escoltar les seves inquietuds, conèixer millor la realitat actual del poble i entendre les aspiracions de futur que plantegen. Gràcies per la vostra acollida i per la tasca que feu, amb constància i estima pel vostre poble”, ha expressat l'expresident.
Tot plegat arriba a la fase inicial del procés participatiu que decidirà el futur de la Batllòria. Un mecanisme de participació que ha de servir per comprendre la realitat actual del territori, millorar el mecanisme de govern actual, el Consell de Poble, o definir altres models viables que estiguin "dins del marc legal vigent".
Els independentistes batlloriencs es presenten
En declaracions a NacóBaixMontseny, Som La Batllòria ja va expressar la voluntat de lluitar per la independència del poble i qüestionen la legitimitat de l'adhesió a Sant Celoni, que el 2027 farà 100 anys. "La dependència administrativa actual de Sant Celoni no és conseqüència d’un procés democràtic, sinó d’una annexió imposada durant la dictadura de Primo de Rivera", exposen.
El grup Som La Batllòria està en tràmits de convertir-se en entitat legal i ha manifestat la intenció, "si es té el suport necessari", de presentar-se al les properes eleccions de 2027. De fet, ja han buscat assessorament d'altres grups polítics de la comarca, en concret d'Independents per la Selva, que té dues alcaldies al Baix Montseny, Arbúcies i Sant Hilari Sacalm. "Els problemes de la Batllòria, lluny de solucionar-se, només augmenten i es fa patent la deixadesa de Sant Celoni vers el nostre poble", diuen.
El pròxim divendres 15 a les 20 hores la Unió Batllorienca acollirà l'acte de presentació de l'entitat a tot el poble. "Exposarem el poble que volem pel futur, defensant sempre la integritat de La Batllòria", diu el president de l'entitat, Jordi Prat.
La reivindicació independentista batllorienca té precedents i la demanda ja es va articular a través d'una candidatura anomenada "Independents per la Batllòria", que es va presentar a les eleccions municipals de l'any 1987. El partit batllorienc va resultar clau per la formació de govern a Sant Celoni i va arribar a presentar una sol·licitud de segregació al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya el 1994, que no va arribar a prosperar.
L'any 2004, però, es va crear un òrgan de participació ciutadana de la Batllòria, el Consell de Poble. Un mecanisme per assegurar la representació de la ciutadania que el procés participatiu d'aquest 2026 posa sobre la taula reformar.