L'Escola Ginebró de Llinars estrenarà FP d’Integració Social amb pràctiques remunerades

L'Escola Ginebró de Llinars del Vallés i la Fundació REIR (Recursos Educatius per a la Infància en Risc) impulsen un nou cicle d’Integració Social a la comarca que està previst que s’imparteixi a partir del proper curs 26-27. El projecte té la voluntat de sumar l'expertesa de dues entitats de l'economia social un model cooperatiu i del tercer sector. La Fundació REIR és una entitat catalana sense ànim de lucre centrada a millorar la situació de persones en risc d'exclusió social, amb una atenció especial a la infància, els joves i les seves famílies.
El CFGS d’Integració Social es realitzarà en modalitat FP Dual Intensiva, i combinarà l’etapa lectiva a l’Escola Ginebró amb la realització de 1.000 hores de pràctiques en empreses del Vallès Oriental, a través d’un contracte laboral remunerat. La Fundació REIR serà l’encarregada de gestionar les pràctiques en empreses del sector com Centres Residencials d'Acció Educativa, centres de dia, residències i altres equipaments amb aquestes característiques.
El president de la cooperativa Escola Ginebró, Gorka Insausti ha explicat que la modalitat formació professional dual intensiva afavorirà "l’aprenentatge de qualitat" dels alumnes en un context real. "Això els ajudarà a obrir camí en el món laboral. I comptar amb la col·laboració d’una entitat com la Fundació REIR, amb una trajectòria consolidada en el sector i experts en prospecció laboral, genera valor compartit i enforteix el vincle amb el teixit productiu de la comarca”, assegura.
El president de Fundació REIR, Dani Julià, ha aprofitat l'avinentesa per destacar la fita en el marc dels 20 anys de trajectòria des de la creació l'entitat. "Tocava complir el somni de retornar a la nostra vocació tot allò que ens ha aportat al llarg d’aquest camí. Fer-ho de la mà d’una escola de referència com l’Escola Ginebró fa possible impulsar un projecte formatiu innovador, de qualitat i amb l’objectiu d’una inserció laboral del 100%”, ha afirmat.