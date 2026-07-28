Sant Celoni instal·la els nous contenidors tancats

El Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental ha començat aquest dilluns 27 de juliol la substitució de les antigues bústies de recollida de residus instal·lades en set punts de Sant Celoni pels nous contenidors tancats. Els treballs han començat al carrer de Sant Martí i a la Rectoria Vella, i continuaran els pròxims dies als carrers de Santiago Rusiñol i Sant Roc, entre altres ubicacions.
La decisió de canviar els tipus de contenidor tancat es va aprovar per unanimitat al ple municipal amb la voluntat d'augmentar la capacitat de residus que poden allotjar i, alhora, reduir el cost econòmic del servei de recollida. En els nous contenidors d'orgànica i vidre la capacitat serà 2250 litres, en els de resta, envasos i paper serà de 3750. Segons el consistori, les característiques del nou model que s'instal·la, més semblant al del contenidor tradicional, permetrà salvar les deficiències de les bústies que, sovint, amb 1.100 litres de capacitat, eren massa petites per a la quantitat deixalles que havien d'acollir.
Aquesta situació feia que alguns usuaris abandonessin les bosses d'escombraries a l'exterior del recipient, contràriament al que estipula la normativa municipal. Una altra mancança que se solucionarà serà el problema amb les portes baixes dels contenidors bústia, que serveixen als treballadors de neteja per treure'n la bossa amb els residus abocats. Aquestes portes s'han fet malbé a molts punts del municipi i s'han hagut de subjectar amb cinta adhesiva per evitar que s'obrin.
Els contenidors bústia es van instal·lar en carrers estrets o amb una disposició que dificultava la recollida dels residus amb els contenidors tancats convencionals. Ara es substituiran per uns nous receptacles adaptats a aquestes ubicacions, amb més capacitat i boques més amples, que faran més fàcil dipositar-hi els les deixalles i que, alhora, permetran la recollida mecanitzada.
Com funcionaran els nous contenidors?
El sistema d'obertura es mantindrà igual que a la resta de contenidors amb control d'accés del municipi. Per obrir-los caldrà prémer el botó, apropar la targeta identificativa i accionar el pedal. Les fraccions d'orgànica, envasos i resta continuaran tancades i funcionaran amb les mateixes targetes i l'aplicació actual, de manera que no caldrà fer cap tràmit ni substituir els dispositius.
Durant el primer dia després de la instal·lació de cada contenidor, mentre s'acaba d'activar el sistema, es podran obrir només prement el botó, sense necessitat d'utilitzar la targeta. Segons ha informat l'Ajuntament, el Consorci assumeix el cost d'aquesta actuació amb els seus propis fons i amb l'objectiu de modernitzar aquests punts de recollida i oferir "un servei més còmode i eficient a la ciutadania".