Alerten d'estafes telefòniques a Gualba: «Fins i tot demanen cites personals»

L'Ajuntament de Gualba ha detectat trucades fraudulentes a la població, així ho ha advertit a la població aquest dimecres 13 d'agost a través dels canals oficials. Els responsables de l'estafa es fan passar per personal de l’Ajuntament i, en alguns casos, per un home anomenat Toni Fernández, una persona que, asseguren, no forma part de la plantilla municipal.
En concret, els estafadors expliquen a la població que se'ls ha retornat el rebut d’escombraries com a excusa per, després, demanar dades personals i sensibles. Segons ha informat el consistori, els estafadors sol·liciten dades bancàries i, fins i tot, han arribat a demanar cites presencials a alguns ciutadans.
Des de l'Ajuntament han recordat que l'ens local no s'ocupa de de gestionar ni cobrar aquests rebuts, sinó que se n'ocupa l'Organisme de Gestió Tributària (ORGT), un ens públic de la Diputació de Barcelona que ajuda els ajuntaments a cobrar impostos, taxes i multes. Aquest òrgan, que no es porta des del municipi de Gualba, s'encarrega de la gestió els diners dels ciutadans per als pobles i ciutats de la tota la demarcació.
L'Ajuntament de Gualba, en conseqüència ha demanat a la ciutadania que no es donin dades ni es facin pagaments, que no es vagi a les cites que proposen els estafadors i que, en cas de rebre una trucada d'aquestes característiques, no es continuï la conversa. "Si us trobeu en aquesta situació, denuncieu-ho als Mossos d’Esquadra i bloquegeu el número", expressen des del consistori.