On es podrà veure l'eclipsi de Sol al Baix Montseny?

Catalunya viurà un eclipsi total de Sol el pròxim dimecres 12 d’agost de 2026, un dels fenòmens astronòmics més espectaculars dels darrers anys. Al Baix Montseny, el fenomen també serà visible des d'alguns punts, tot i que no ho serà des de tot arreu. Segons els càlculs dels experts, l'ocultació màxima aproximada oscil·larà entre el 99,4% i el 99,29% en els municipis del Baix Montseny i allà on serà més notable, serà a Cardedeu, amb un 99,52%. El fenomen començarà al voltant de les19:34 hores i assolirà el màxim a les 20:29 hores. A Nació, pots consultar les dades específiques poble per poble.
Un eclipsi solar es produeix quan la Lluna se situa entre la Terra i el Sol i la seva ombra cobreix totalment o parcialment el disc solar. En aquest cas, la Lluna arribarà a ocultar pràcticament tot el Sol i això provocarà un enfosquiment notable del cel. Malgrat els percentatges d'ocultació gairebé totals que es preveuen als municipis de la comarca, el fenomen només serà visible si es té una visió completa de l'horitzó de ponent.
Al parc natural del Montseny no hi ha cap punt d'observació oficial habilitat per la Generalitat, que ha distribuït els 23 espais a les zones de on l'eclipsi serà total o al sud i ponent de Catalunya. Tot i això, l'altura del massís del Montseny fa que sigui una zona òptima i un punt de referència ideal per a l'observació lliure per part d'astrònoms i aficionats. Per triar un espai per compte propi, la clau absoluta és que tingui l'horitzó oest-nord-oest completament net d'arbres o carenes, ja que el Sol estarà extremadament baix.
A NacióBaixMontseny recollim tres bons punts des d'on es podrà veure, si les condicions meteorològiques són favorables. Els cims del Turó de l'Home i les Agudes són els punts més elevats de la comarca i, en conseqüència, ofereixen una panoràmica de 360 graus excepcional i sense obstacles.
Collformic un punt clàssic de les postes de sol al Montseny, a 1.142 metres d'alçada, també és una bona opció. El Pla de la Calma també pot ser un bon mirador, es tracta d'un gran altiplà elevat situat a la part més occidental del massís del Montseny. En concret, caldrà trobar un punt sense obstacles verticals imponents a la línia de visió a ponent.
Consells per veure'l amb seguretat
Per contemplar aquest fenomen amb seguretat fa falta adquirir unes ulleres homologades, cal buscar les del model ISO 12312-2. És important tenir en compte que les ulleres de sol, per fosques que siguin, no protegeixen. Per veure'l cal fer observacions curtes i comprovar abans que el filtre no tingui ratllades ni perforacions.
En aquest sentit recordem que no valen invents casolans i que no serveixen radiografies, vidres fumats, negatius fotogràfics ni filtres improvisats. Pel que fa a prismàtics i càmeres, necessiten un filtre solar específic davant de l'òptica.