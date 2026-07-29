Sant Celoni inaugura «la millor piscina municipal de Catalunya»

Pàrquings plens i una gentada a les portes. Sant Celoni, el vespre d'aquest 28 de setembre, no s'ha volgut perdre la inauguració oficial de les noves piscines municipals descobertes, que fan 800 metres quadrats, disposen de “platja” ceràmica i 4.000 metres de solàrium. El nou equipament ja va obrir a les 10 hores per als més matiners i, a la tarda, es va vestir de gala per rebre les autoritats locals, el conseller de la d'Esports de la Generalitat de Catalunya, Berni Álvarez i la Colla Castellera del Baix Montseny, que va tenir un protagonisme destacat.
Just a l'entrada, amb vista panoràmica del Montseny de i les dues piscines, el faristol esperava els parlaments en una jornada històrica que, sense volar, ha arribat just 40 anys després de la inauguració de la primera piscina municipal descoberta, que es va fer el diumenge 29 de juliol de 1986. Un antic equipament, impulsat per l'exbatlle Antoni Pujol de CiU que, de manera atípica, es va tapar el 2006 perquè ja no responia a les necessitats ni a la mida de Sant Celoni.
A diferència de 1986, cap mossèn va beneir les instal·lacions, però no hi van faltar les anècdotes ni un repàs dels reptes per tirar endavant les piscines descobertes. Unes instal·lacions de les quals no es disposava des de feia 20 anys i que obligaven als celonins a desplaçar-se a Gualba o a les piscines de la urbanització Boscos de la Batllòria, en terme municipal de Riells i Viabrea.
L'alcalde de Sant Celoni, Eduard Vallhonesta, va començar l'acte agraint la tasca de tots aquells qui "han treballat lluny del focus" per fer realitat les instal·lacions. "Si inaugurem les millors piscines descobertes de Catalunya és gràcies a vosaltres", va declarar. Vallhonesta també va confessar que ell mateix s'havia anat a banyar durant el matí i que això li havia servit per recollir impressions dels veïns de la vila. "Molts pensaven que aquest projecte no arribaria mai, però el més important no és tenir la raó, el més important és que avui Sant Celoni torna a disposar d'una piscina municipal descoberta", afirma.
En aquesta línia, l'alcalde va destacar el paper transversal de l'equipament: pensat per a joves, gent gran famílies i infants. "És un espai per a tothom, i veure la il·lusió dels celonins que avui en gaudeixen és una de les satisfaccions més grans que pot tenir un alcalde", va dir el batlle.
Per la seva banda, el Conseller Berni Álvarez va destacar la rellevància de continuar apostant pels equipaments esportius com a punt de trobada. "Les instal·lacions com aquesta són clau per a la salut i també per desenvolupar l'esport que, més enllà de la competició, és un motor social i integrador", va declarar. Entre els assistents a l'acte hi havia regidors de l'oposició, l'exalcalde de Junts, Raül Garcia, i la regidora d'Esquerra Republicana, Fernanda Crovara.
Piscina i refugi climàtic
Les noves piscines s'han concebut amb un disseny modern, poca profunditat i una concepció de "refugi climàtic" que ultrapassa els usos esportius. Els socorristes no permeten tirar-se de cap ni a les zones de més profunditat, que fan 1,60 metres. Es tracta doncs, d'un equipament d'oci, familiar i per a gaudir amb els amics. És un punt que ha volgut destacar el tinent d'alcalde, Albert Planas, que ha remarcat la importància del fet que sigui "per a tothom". "És un espai de cohesió, per gaudir i viure l'estiu sense marxar del municipi, pensada amb criteris d'accessibilitat i inclusió", va explicar.
Una concepció "de futur" que s'ha ideat per mitigar els efectes del canvi climàtic a la població i que, segons va avançar l'alcalde, els pot portar a "repensar els horaris d'obertura" d'aquí a uns anys. "Cada estiu és més calorós que l'anterior i tots sabem que ens hi haurem d'adaptar. Equipaments com aquest deixen de ser només d'oci i es converteixen en espais de salut i de benestar", assegura Vallhonesta.
Castellers aquàtics i bones impressions
Els encarregats d'estrenar oficialment l'equipament han estat els integrants de la Colla Castellera del Baix Montseny, que, vestits amb camisa, faixa i texans, van fer dos pilars dins l'aigua. Una activitat que van continuar després amb banyador i de manera extraoficial. Aprofitant l'entrada gratuïta, van ser molts els qui es van apropar a fer un bany amb vistes al Montseny amenitzat amb la música de DJ Eskardi, que va punxar durant tota la vetllada.
Una de les preocupacions que va semblar esvair-se entre els banyistes va ser la de la gespa artificial, que havia despertat dubtes entre alguns celonins. "És còmode, sembla més una catifa que un prat", explicava en Jordi Navarro, un dels assistents. En aquesta línia, les impressions recollides de les instal·lacions, lavabos i vestidors, també van ser positives, amb superfícies i compartiments amplis que, malgrat la gran afluència de públic, no es van veure sobrepassats.
L'edifici de serveis, de 800 metres quadrats, també inclou un bar-restaurant amb accés des de l’exterior. Es tracta d'un establiment pensat per donar servei durant tot l’any que encara no està disponible i que en funcionament a partir de la pròxima temporada. Enguany el servei anirà a càrrec d'una food truck situada davant la piscina, al pati de l’Institut Baix Montseny.
La piscina obrirà diàriament de les 10 del matí a les 8 del vespre i la temporada s’allargarà fins a l’11 de setembre. Durant aquest període l'Ajuntament preveu que s'hi programin activitats esportives, esdeveniments especials per a joves i un servei de bibliopiscina.