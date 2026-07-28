Sant Celoni torna a tenir piscines descobertes després de 20 anys

Després de dues dècades, Sant Celoni torna a tenir piscines descobertes des d'aquest matí de dimarts 28 de juliol. L'equipament, situat a Can Sans, a prop de les pistes d'atletisme ha obert les portes a les 10 del matí i, a les 7 de la tarda, tindrà lloc l’acte d’inauguració oficial amb una festa oberta a tothom i amb presència de les autoritats locals i del conseller d’Esports de la Generalitat de Catalunya, Berni Álvarez. "Serà una jornada per celebrar plegats aquest moment històric i gaudir d'un espai pensat per a totes les famílies, especialment durant els mesos d'estiu", ha declarat l'alcalde, Eduard Vallhonesta.
Aquesta jornada històrica arriba just 40 anys després de la inauguració de la primera piscina municipal descoberta, que es va fer el diumenge 29 de juliol de 1986. L'antic equipament, impulsat per l'exbatlle Antoni Pujol de CiU, es va tapar el 2006 perquè ja no responia a les necessitats ni a la mida de Sant Celoni i els terrenys de l'antiga piscina es van aprofitar per construir l'actual escola bressol El Blauet. "Després de 20 anys, obrirem les portes de la nova piscina municipal descoberta, un equipament molt esperat que torna a ser una realitat gràcies a l'esforç i al compromís amb el nostre municipi", diu Vallhonesta.
Una "platja" a Sant Celoni
El nou equipament de la capital montsenyenca té capacitat per acollir fins a 500 persones i compta amb dues piscines exteriors d’estiu de formes arrodonides, en forma de ronyó. La piscina principal té una superfície de 600 metres quadrats i una profunditat màxima d’1,60 metres, amb accés mitjançant una escala i una rampa. La piscina infantil ocupa 180 metres quadrats, arriba fins als 50 centímetres de profunditat i disposa d’accés per rampa. Entre totes dues s’ha habilitat una “platja” ceràmica de 300 metres quadrats.
L’espai també incorpora una àmplia zona de gespa artificial, una àrea de 4.000 metres quadrats on s’han plantat una seixantena d’arbres d’espècies autòctones de creixement ràpid i diverses pèrgoles per generar zones d’ombra. A més, el recinte disposa d’una zona de pícnic i d’un espai esportiu amb una pista de vòlei platja.
El complex es completa amb un edifici de serveis de 800 metres quadrats que inclou vestidors i un bar-restaurant amb accés des de l’exterior. Aquest establiment està pensat per donar servei durant tot l’any, però entrarà en funcionament a partir de la pròxima temporada. Enguany hi haurà servei de food truck situada davant la piscina, al pati de l’Institut Baix Montseny.
Per facilitar-hi l’arribada, s’ha construït una nova zona d’aparcament amb capacitat per a 68 vehicles i places específiques per a bicicletes. "És un equipament molt esperat que torna a ser una realitat gràcies a l'esforç i al compromís per continuar millorant el nostre municipi", ha expressat Vallhonesta a través dels canals institucionals.
Horaris i abonaments
La piscina obrirà diàriament de les 10 del matí a les 8 del vespre i la temporada s’allargarà fins a l’11 de setembre. Durant aquest període també s’hi programaran activitats esportives, esdeveniments especials per a joves i un servei de bibliopiscina. "El nou equipament ha estat concebut com un espai públic de lleure, trobada i benestar, i permetrà ampliar l’oferta esportiva i recreativa del municipi durant els mesos d’estiu", assegura el batlle de Sant Celoni, Eduard Vallhonesta.
La piscina municipal oferirà entrades puntuals i abonaments mensuals i de temporada, tant individuals com familiars. L'accés serà gratuït per als infants menors de 4 anys. Les entrades i els abonaments es poden adquirir a la pàgina web municipal de Sant Celoni.
Les entrades individuals costaran 4 euros entre setmana per als infants i joves de 4 a 14 anys i per a les persones majors de 65 anys, i 5,50 € per a les persones de 15 a 65 anys. Els caps de setmana i festius, els preus seran de 5 i 6 euros, respectivament.
Pel que fa als abonaments mensuals individuals, tindran un preu de 25 euros per als infants i joves de 4 a 14 anys i les persones majors de 65 anys, i de 35 € per a les persones de 15 a 65 anys. També hi haurà abonaments mensuals familiars, amb preus que oscil·len entre els 50 i els 95 euros, segons el nombre de membres de la unitat familiar.