Sant Celoni en obres: iniciats els treballs a la plaça Pertegàs

Estiu d'obres i carrers aixecats a Sant Celoni aquest 2026. Aquest dimecres 15 de juliol l'Ajuntament de la capital montsenyenca ha iniciat una nova actuació de millora de l'espai públic a la plaça Pertegàs, al barri de les Borrelles. Segons ha informat el consistori, l'actuació consisteix en la substitució del paviment dels antics escocells i d'altres punts que es trobaven en mal estat. L'objectiu d'aquest actuació és "millorar la seguretat, l'accessibilitat i facilitar el manteniment" d'aquest espai.
Aquest juliol, doncs, estarà marcat pels treballs a l'espai públic i els darrers trams de les obres de la piscina municipal descoberta, una de les grans expectatives d'aquest estiu. A principis d'aquest juliol ja van començar les obres de remodelació de la plaça Rafael Ferrer a Sant Ponç que tenen una durada prevista de set mesos. "Eren unes obres molt esperades pels veïns de Sant Celoni", assegura l'alcalde, Eduard Vallhonesta.
Els treballs, que tenen un cost aproximat d'un milió d'euros, pretenen ser "una millora integral de la plaça" d'aquest barri que doni l'oportunitat d'adaptar l'espai a les necessitats actuals del veïnat. "Ens trobem davant d'un projecte que la fa més sostenible, més accessible i que fomenta els hàbits comunitaris i participatius", assegura el tinent d'alcalde, Albert Planas.
Per la redacció del projecte de millora s'ha comptat amb l'opinió del veïnat en el marc d'un procés de participació de la mà de l'Associació de Veïns de Sant Ponç. Tot plegat, arriba després de dur a terme tasques d'asfaltatge en alguns carrers com el Diputació i a l'avinguda de la Pau o les actuacions de millora a la xarxa d'aigua, que preveuen la renovació total d'uns 1.850 metres de canonades.