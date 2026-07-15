Ensurt per un incendi a Sant Celoni amb el Pla Alfa activat

Sant Celoni i la Batllòria s'han tornat a llevar aquest dimecres 15 de juliol amb el nivell 3 del Pla Alfa activat que correspon a un nivell de perill molt alt d’incendi forestal. Ho ha fet, a més, amb el record d'un incident amb un incendi de vegetació que es va produir aquest dimarts al matí, que es va poder controlar amb la ràpida actuació dels serveis d'emergència.
L'avís per les flames es va rebre a les 10:58 hores a través del telèfon d'emergències 112 i de diverses trucades de particulars que alertaven d'una columna de fum a la zona entre la C-35 i el riu Tordera, a l'altura de la Porta de Ponent de Sant Celoni. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar efectius de la Policia Local de Sant Celoni, Bombers de la Generalitat i les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF), que van treballar per controlar les fames, que es calcula que van cremar aproximadament 1.200 metres quadrats de canyes i matolls.
Abans de l'arribada de les primeres dotacions dels Bombers, les ADF de Sant Celoni i Gualba van ser els encarregats de començar les tasques de contenció del foc amb el suport dels Agents Rurals. Posteriorment, els Bombers es van incorporar al dispositiu d'extinció fins a donar l'incendi per controlat. En les tasques d'emergència hi han participat sis unitats de les ADF, diverses dotacions dels Bombers de la Generalitat, Agents Rurals i la Policia Local de Sant Celoni. Segons ha informat l'Ajuntament de la capital montsenyenca, de moment, les causes de l'incendi encara es desconeixen i es troben sota investigació.
L'alcalde de la vila, Eduard Vallhonesta, en aquesta línia, ha demanat precaució als celonins a través dels canals institucionals per evitar que casos com aquest es repeteixin. "Demano màxima precaució i responsabilitat. Eviteu qualsevol activitat que pugui generar espurnes o provocar un incendi i respecteu les restriccions i indicacions dels serveis d’emergència", ha expressat.