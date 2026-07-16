Noves afectacions per obres al Camí Vell que connecta Sant Celoni i Palau

Continuen les obres al Camí Vell de Sant Celoni, que connecta la capital del Baix Montseny amb Santa Maria de Palautordera. Segons ha informat l'Ajuntament palauenc, el pròxim dilluns 20 de juliol les obres entren en una nova fase, que implicarà tallar un dels dos carrils de circulació d'aquesta via mentre es duen a terme els treballs. En concret, el tram afectat serà des de la rotonda Can Batalla fins a la rotonda d’accés al Camí Vell de Sant Celoni.
La circulació funcionarà de manera alternada entre els dos sentits en l'únic carril que restarà obert. Segons el plànol que ha facilitat l'Ajuntament, hi haurà dos semàfors, un a la banda del Temple i Sant Celoni i un altre a la de Palautordera, que s'ocuparan de regular el trànsit i indicar de manera alternada quin sentit té permès passar. De moment, el consistori no ha concretat la durada d'aquesta afectació que es produeix a causa d'una actuació d'asfaltatge.
Durant tot el termini d'obres al tram, hi haurà sempre un carril obert al trànsit de vehicles mentre a l’altre s’hi estigui treballant. Posteriorment, es desviarà el trànsit per l’altre carril i es faran les actuacions necessàries en l’altre carril.
La circulació de i accessos per a ciclistes i vianants també es veuran afectats durant les obres. Per aquest motiu, s'han obert dos nous recorreguts provisionals. Un seguirà en paral·lel la Carretera Nova fins al polígon Gutermann Industrial, on hi ha situades les empreses Plástics Castells i Logisfashion. L'altre pas connectarà amb Sant Celoni i el Temple pel camí de terra que dona accés a Can Jan de Romans i la masia de Can Carbonell. Per accedir a aquest pas, cal desviar-se pel camí que discorre en paral·lel a les vies de tren i recórrer 450 metres fins a trobar-ne l'accés. El camí de terra de Can Carbonell finalitza a dins del barri residencial del Temple, al passeig Doctor Barri.