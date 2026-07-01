Breda reforça la policia «de proximitat» amb una nova comissaria

Breda ja ha posat en marxa la nova comissaria municipal per reforçar un model de policia "basat en la proximitat". Les noves dependències policials, situades a l’Avinguda Verge de Montserrat, allotgen el centre d’operacions de la Policia Local, que ara reforçarà l'atenció al públic. L’edifici, de 120 metres quadrats de superfície, suposa una "gran millora" per als agents, que tenen espais específics per a cada activitat del cos.
L’equip de policia ha incorporat un nou administratiu i l’atenció al públic és de 8 a 14:30 hores de dilluns a divendres. També està oberta els dijous a la tarda, de 16 a 18:30 hores. El primer contacte amb el visitant és en una recepció separada per una mampara de la cambra on es troben els agents. “Aquesta comissaria permetrà apropar serveis al vilatà i evitarà desplaçaments a Santa Coloma de Farners per denunciar infraccions lleus i fer tràmits quotidians”, expliquen des del cos local.
La comissaria compta amb un despatx diferenciat per formalitzar denúncies "amb més intimitat" que, de moment, encara no està operatiu. També s'ha habilitat un espai específic per al Cap de Policia i una nova sala de reunions que, segons concreta el cos, s’utilitzarà per a formacions i trobades de coordinació interna. L’edifici té dos vestidors a la disposició dels agents, una sala amb cuina i altres dependències per a emmagatzematge. Alhora, s’ha incorporat equipament específic per a desar i manipular armes de foc i un sistema seguretat i vigilància per càmeres, tant a l’interior com al voltant de les dependències policials.
A l’exterior de la comissaria, en un pati particular, s’ha habilitat un aparcament de servei amb una capacitat d’entre quatre i sis vehicles. Aquest recinte, d’ús exclusiu de la Policia Local, permet desar-hi els cotxes del cos i també vehicles que calgui retenir de manera puntual.
De moment, la Policia Local fa una valoració molt positiva de les noves instal·lacions i l'ampliació de l'horari d'atenció al vilatà, que suposen un gran avenç en la qualitat del servei. L’alcalde de Breda, Dídac Manresa, ha destacat aquesta obra com una aposta per la seguretat ciutadana amb un model de policia basat en la proximitat i l’ajuda directa al vilatà.