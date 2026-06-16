Breda blinda la xarxa d'aigua amb un nou sistema

L’Ajuntament de Breda ha impulsat els treballs per millorar la xarxa d’aigua del municipi i blindar-la davant de possibles fuites que es puguin produir. Els treballs, que han començat aquesta primavera, han ocasionat alguns talls de subministrament a la població. El consistori té l'objectiu de millorar l'eficiència de la xarxa, ha aprofitat una línia d’ajuts de l’Agència Catalana de l’Aigua per actuar a les instal·lacions del poble de manera generalitzada.
Els arquitectes municipals de Breda s’han ocupat de la redacció d’un projecte per digitalitzar la xarxa i sectoritzar-la en nou zones diferenciades. Aquesta mesura contempla la instal·lació de comptadors per sectors per detectar fuites d’aigua i també l’inici del canvi de comptadors particulars. Els nous aparells són comptadors d’ultrasons que permeten una precisió millorada i, a més, en horaris de poc consum, poden arribar a detectar fuites a la xarxa de manera automàtica. En concret, l'Ajuntament, en una primera fase, preveu canviar-ne 400 dels 1500 existents.
Les obres s’estan duent a terme a diversos punts del municipi. En concret, consisteixen en la col·locació de comptadors de zona i la instal·lació i renovació de vàlvules i claus de pas, que ja havien arribat al final de la seva vida útil.
Aquesta sectorització de la xarxa permetrà que, en un futur, les zones afectades per alguna avaria es puguin aïllar per fer reparacions i no calgui tallar l’aigua a sectors més amplis del municipi, com passava fins ara. La subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua també incorpora un programari municipal de gestió de l’aigua que farà que els tècnics puguin augmentar el control de l’estat de la xarxa de subministrament.