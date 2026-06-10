Trenta anys de gegants a Breda: una gran trobada i noves propostes

La Colla Gegantera de Breda celebra 30 anys d’història aquest dissabte 20 de juny amb una gran trobada que aplegarà nou colles del Baix Montseny i d'arreu de Catalunya. En concret, hi vindran les colles de Calders, Sant Vicenç de Castellet, Sant Pere de Vilamajor, La Llagosta, Sarrià de Ter, Blanes, Lliçà d’Amunt, Campins, Gualba i Igualada.
La trobada, segons ha informat l'Ajuntament, començarà amb la plantada a les 17 hores a la plaça Doctor Rovira. A les 18 hores sortirà la cercavila, que passarà pels principals carrers del poble fins arribar a la plaça Lluís Companys. Un cop allà, es presentaran totes les colles participants i l’alcalde, Dídac Manresa, que forma part de l'entitat, dedicarà unes paraules als assistents i als visitants. Per acabar, la colla bredenca estrenarà el nou ball final, que s'ha preparat especialment per aquest 30è aniversari. Tot seguit, es farà un ball conjunt amb totes les agrupacions geganteres desplaçades al municipi.
També s’ha preparat un sorteig de diverses paneres gràcies a la col·laboració de molts comerços i empreses de Breda. Els tiquets es vendran durant la plantada i la cercavila, i el sorteig es farà al final de la trobada. Després, totes les colles s’aplegaran al pati de l'Escola Municipal per fer un sopar i acabar la jornada amb un concert de la Xeflis Band.
Un aniversari amb noves propostes i idees de futur
La Colla Gegantera de Breda afronta aquesta fita amb “implicació” i noves propostes de futur per continuar innovant i consolidar la gresca i la tradició que els caracteritza. “Arribar als 30 anys amb una colla viva, amb relleu i amb tants projectes entre mans ens fa sentir molt orgullosos”, han expressat.
L'agrupació gegantera arriba al 30è aniversari després d'una etapa complicada per la Covid-19 i un canvi de junta, ara fa dos anys. "Entre gent que ja hi era, gent que ha tornat i noves incorporacions hem aconseguit recuperar la il·lusió i fer créixer la colla", expliquen. En aquesta línia, es mostren satisfets amb la cohesió de grup que han assolit per continuar fent cultura popular al poble.
Enguany també plantegen fer la primera cercavila nocturna de Breda, una activitat "festiva i desenfadada" que volen consolidar. Més enllà d'això, també es proposen ampliar la família de gegants amb dues propostes als Pressupostos Participatius de la vila: unes cabretes per als més petits i la transformació de l'Avi Joan en un monjo gegant boig.