Festa Major de Riells i Viabrea 2026: programació i novetats

Riells i Viabrea donarà el tret de sortida a la Festa Major 2026 el pròxim 30 de juliol. Fins al 2 d’agost, el municipi acollirà una programació plena de propostes culturals, musicals, familiars i festives, pensades perquè veïns i visitants puguin gaudir de quatre dies d’activitat. La celebració començarà dijous a les 18:30 hores amb una cercavila infantil i correxuxes organitzada per la Colla de Diables les Vírboles. El recorregut s’iniciarà a la cruïlla dels carrers Escoles i Turó Gros.
El divendres, la programació arrencarà a les 18 hores amb una festa de l’escuma de colors a la plaça de la Vila. Al vespre, l’Orquestra Selvatana oferirà un concert gratuït al costat del pavelló municipal a partir de les 19:45 hores. Més tard, a les 21:30 hores, el Club Recreatiu Jove de Riells i Viabrea organitzarà un sopar popular que requereix reserva telefònica.
La nit continuarà amb el correfoc de la Colla de Diables les Vírboles, previst per a les 22 hores al carrer Olzinelles. Tot seguit, l’Orquestra Selvatana protagonitzarà una audició de sardanes i, posteriorment, tindrà lloc el pregó de Festa Major, que aquest any anirà a càrrec de l’Associació Gatejades. La jornada es completarà amb el tradicional ball de Festa Major, també amb l’Orquestra Selvatana.
Paral·lelament, la plaça de la Vila serà l’escenari de diverses actuacions musicals. La programació començarà amb una sessió de DJ Marc Adame a les 22:30 hores, seguida del concert del grup de versions Fugados de Alcatraz a les 23:30 hores. A continuació actuarà La Nit del Canet, una de les bandes de versions més destacades del panorama festiu català, abans que DJ Marc Adame torni a tancar la nit.
Dissabte 1 d'agost
Les activitats de dissabte començaran al matí amb tobogans aquàtics, disponibles entre les 11 i les 14 hores. A la tarda, el Casal del Poble acollirà l’espectacle familiar "Virvirom", previst per a les 18:30 hores. La música tornarà a ser protagonista amb el concert de la Cobla Orquestra La Principal de la Bisbal, que començarà a les 19:45 hores al costat del pavelló municipal. A les 21 hores hi haurà un nou sopar popular organitzat pel Club Recreatiu Jove de Riells i Viabrea, amb reserva prèvia als mateixos telèfons.
A partir de les 23 hores, la Cobla Orquestra La Principal de la Bisbal oferirà el ball de Festa Major i el tradicional Ball de Rams, que començarà amb una ballada de sardanes i comptarà amb la col·laboració d’Oncolliga Riells i Viabrea.
Mentrestant, la plaça de la Vila acollirà una nova nit de concerts. DJ Marc Adame obrirà la programació a les 23 hores, seguida de l’actuació d’Hotel Cochambre a la mitjanit. La jornada es tancarà amb una sessió de Mon DJ.
Diumenge 2 d'agost
La darrera jornada de Festa Major, diumenge, començarà amb inflables aquàtics a la piscina de la plaça Catalunya durant el matí i la tarda. Les entrades es podran adquirir a la mateixa piscina o a través d’Entràpolis. Al migdia, el Casal del Poble acollirà un concert-vermut de Joana Voisin Crusat, amb entrades també disponibles a Entràpolis.
A la tarda, a les 19:30 hores, el Cor l’Impuls oferirà un espectacle de gòspel al costat del pavelló municipal, amb la participació de més de seixanta cantaires de Riells i Viabrea i d’altres municipis de l’entorn. A les 21 hores se celebrarà l’últim sopar popular de la festa, organitzat pel Club Recreatiu Jove de Riells i Viabrea. La programació continuarà a les 23 hores amb el Show Gran Gent, protagonitzat per Jordi LP.
A la plaça de la Vila, la música començarà a les 22:30 hores amb DJ Ric Pray. Tot seguit arribarà el tribut a Melendi, interpretat per Melendiers, i la festa continuarà amb DJ Trapella abans de la sessió de cloenda a càrrec de DJ Ric Pray. Com en les darreres edicions, la Festa Major tornarà a posar a la venda gots reutilitzables, que es podran adquirir per 1 euro.