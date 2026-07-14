Breda prepara una nova edició de l'històric Aplec de Santa Anna

Breda celebrarà el pròxim diumenge 26 de juliol una nova edició de l'Aplec de Santa Anna, una de les festivitats més arrelades del municipi, que combinarà els actes religiosos amb les sardanes i la cultura popular. Enguany els qui s'ocuparan de posar-hi música seran els intèrprets de la Cobla Vila de la Jonquera.
L'ermita de Santa Anna ja obrirà les portes els dies previs a la celebració. Es podrà visitar dijous 23 de juliol, de 18:45 a 21:30 hores; divendres 24 i dissabte 25, de 18:45 a 21 hores, i diumenge 26 romandrà oberta de manera ininterrompuda des de les 6:30 fins a les 22 hores.
L’ermita de Santa Anna està situada a les afores del poble, sobre el turó de Santa Anna. Per arribar-hi cal pujar per un camí de terra que surt a la dreta de la carretera principal del poble, passada la creu de terme. Aquesta capella dedicada a Santa Anna és un edifici barroc estretament vinculat a la identitat bredenca del qual es té constància des d’abans de l’any 1624.
Programació 2026
La jornada central començarà a les 7 hores del matí amb la missa a l'ermita. A la tarda, a les 19:30 hores, tindrà lloc una ballada de sardanes amb la Cobla Vila de la Jonquera, una formació tradicional i popular fundada l'any 2001 a la Societat Unió Jonquerenca. Durant l'aplec bredenc hi haurà servei de bar i entrepans, i també se sortejarà una coca, gentilesa de la Pastisseria Enric.
L'organització recomana no accedir a l'ermita amb vehicle privat, excepte en casos de necessitat. En el cas d’assolir el nivell ALFA 3 de perill d'incendi, però, adverteixen que els actes es faran a la plaça de la Vila i a la Parròquia. L'Aplec de Breda és un acte està organitzat per l'Ajuntament de Breda amb la col·laboració de la Colla Sardanista de Breda.