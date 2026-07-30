Festa Major de Massanes 2026: programació i novetats

Massanes celebrarà la festa major 2026 del divendres 31 de juliol al dilluns 3 d'agost amb un ampli programa d'activitats pensat per a tots els públics. El municipi de la Selva ja ho té tot a punt per ser l'epicentre de la festa durant quatre dies amb concerts, balls, espectacles familiars, esports tradicionals, activitats aquàtiques i propostes gastronòmiques. Tant és així que els dies 31 de juliol, 1 i 2 d'agost, hi haurà sopars de festa major a partir de les 20 hores a la pista polivalent, organitzats per l'Associació Grup Joventut Sant Roc.
Divendres 31 de juliol
La festa major començarà a les 22 hores, al camp de futbol, amb el II Torneig Individual Nocturn de Bitlles Catalanes, organitzat pel Club Bitlles Emmurallats. La competició és oberta a tothom i premiarà els millors jugadors. A la mateixa hora la pista polivalent acollirà el concert i ball de Festa Major amb l'Orquestra Venus, encarregada d'inaugurar oficialment les celebracions. La nit continuarà a les la 1:15 de la matinada, també a la pista polivalent, amb la sessió musical del DJ Albert Caipirinha.
Dissabte 1 d'agost
La jornada començarà a les 12 hores al pati de l'Església amb la tradicional Festa de l'Escuma, seguida d'un vermut popular per a tots els assistents. A la tarda, a les 18 hores, la pista polivalent es transformarà en una gran esplanada de circ amb el Taller de Circ de La Gran Parada, una activitat participativa amb trapezis, xanques, malabars, monocicles i altres disciplines pensada tant per a infants com per a adults.
La música tornarà a ser protagonista a les 22 hores amb el ball de festa major, amenitzat pel grup XADA. La nit jove començarà a les 23:30 hores, també a la pista polivalent, amb els concerts de L'Orquestra Maribel i Wasa Corporation, que oferiran un repertori de versions. En acabar, la festa continuarà amb una nova sessió del DJ Albert Caipirinha.
Diumenge 2 d'agost
Els actes de diumenge s'iniciaran a les 12:15 hores a l'ermita de Sant Roc amb la Celebració de la Paraula en honor al patró del municipi. Tot seguit, a les 12:45 hores, tindrà lloc el Còctel de Festa Major, amenitzat pel cantautor hostalriquenc Martí Osuna, que oferirà un recital de cançó d'autor i música folk. La tarda començarà a les 18 hores a la pista polivalent amb un espai d'inflables gratuïts, organitzat per l'Associació Grup Joventut Sant Roc.
A les 19 hores, el mateix espai acollirà l'espectacle familiar La Bitxicleta, una proposta plena d'humor, participació i dinamisme per a tota la família. La jornada acabarà a les 22 hores, a la pista polivalent, amb el concert i ball de Festa Major protagonitzat per la Orquestra Maravella, que celebrarà els 75 anys d'història damunt dels escenaris fent ballar diverses generacions.
Dilluns 3 d'agost
L'últim dia de Festa Major començarà a les 11 hores al carrer Lluís Roura amb el Splash Slide, un espectacular tobogan aquàtic urbà de 75 metres que funcionarà durant tres hores. Durant l'activitat hi haurà servei de bar a càrrec de la Colla Ja Ho Farem.
A les 17:30 hores, el camp de tir serà l'escenari del Torneig de Tir amb Carrabina, amb quatre categories segons l'edat dels participants. Al vespre, a les 20:30 hores, la plaça Catalunya acollirà el tradicional Sopar a la Fresca, elaborat pel restaurant Gispert. Els tiquets, amb un preu de 20 euros, s'han de comprar prèviament a l'Ajuntament. La festa acabarà a les 22:30 hores, a la plaça Catalunya, amb la cantada d'havaneres del grup Mar i Vent, acompanyada del tradicional rom cremat, que posarà el punt final a quatre dies de celebració.