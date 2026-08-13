Festa Major de Llinars del Vallès 2026: programació i novetats

Llinars del Vallès ja escalfa motors per viure la Festa Major que aquest 2026 arriba amb una programació extensa que combina tradició, cultura popular, esport, activitats familiars, música i espectacles. Els actes començaran el divendres 28 d’agost i continuaran durant diversos dies fins al 13 de setembre. Enguany destaca una aposta per la música nocturna amb conjunts variats com Flashy Ice Cream o La Principal de la Bisbal i altres músics de renom com Miki Núñez.
Divendres 28 d’agost
La Festa Major començarà a la Piscina Municipal, on de 17 a 22 hores se celebrarà una jornada d’inflables a l’aigua, una activitat gratuïta pensada per gaudir de la piscina d’una manera diferent. També a partir de les 17 hores començarà el Bany de Nit, amb la piscina oberta fins a les 22 hores i accés gratuït durant aquesta franja.
A les 22 hores, el Pati de Can Mas Bagà acollirà un monòleg amb Miguel Ángel Marín. A partir de les 21 hores hi haurà servei d’entrepans. Els tiquets es poden adquirir a l’espai d’activitats de l’Associació de Veïns de Can Boatell.
Dissabte 29 d’agost
La jornada començarà amb esport al Pavelló Municipal Pere Costa i Amigó. A partir de les 16 hores es disputarà el 3x3 Popular de Bàsquet, obert a tota la població de Llinars. A continuació, al mateix pavelló, se celebrarà el Memorial Xavi Alcaraz, en record del qui va ser jugador i entrenador del Club Bàsquet Llinars. A les 18 hores, la Piscina Municipal serà l’escenari d’una masterclass d’aquagym a càrrec de l’Esportiu.
La nit oferirà dues propostes simultànies. A les 21 hores, des de la Plaça dels Països Catalans, començarà una Passejada Familiar Nocturna amb pintxo de botifarra, pensada per a tots els públics i amb un recorregut per diferents indrets de Llinars. A la mateixa hora, el Pati de Can Mas Bagà acollirà Ballem a la fresca, amb el DJ Aleix i una selecció d’èxits des dels anys 70 fins a l’actualitat. Hi haurà servei de begudes i entrepans.
30 d’agost i 3 de setembre
El comerç local serà el protagonista de la jornada. De 10 a 20 hores, els carrers Santiago Rusiñol, Nou i la plaça Caritg acolliran Botigues al carrer, amb tallers infantils, festa de l’escuma, sindriada, música, servei de barra i altres sorpreses.
A les 16:30 hores, el Parc dels Corbera serà l’escenari de la Gimcana Infantil, amb 20 proves diferents per a 20 grups formats per sis infants d’entre 6 i 12 anys. A les 17:30 hores, el Pavelló 1 d’Octubre acollirà l’Homenatge a la vida, un emotiu reconeixement a la persona més petita i a la persona més gran de la vila. A continuació, al mateix pavelló, es farà la Desfilada de vestits de paper, organitzada per l’Associació de Gent Gran i Pensionista. El dijous 3 de setembre, a les 18 hores, l’Escola Ginebró obrirà el seu rocòdrom. L’activitat està adreçada a infants i joves de 6 a 16 anys.
Divendres 4 de setembre: arrenca la Festa Major gran
La jornada començarà a les 12 hores al Pavelló 1 d’Octubre amb una missa pels malalts i la gent gran, seguida d’un aperitiu. A les 18:45 hores, la Plaça de la Vila serà el punt de trobada per a l’arribada del Gegant Boig i el lliurament de la clau del poble. A les 19 hores, des de la mateixa plaça, començarà el tradicional Seguici de Festa Major i repic de campanes, una cercavila d’inici de festa amb els entremesos festius i els balls populars tradicionals de Llinars.
A les 20:30 hores, la Plaça dels Països Catalans acollirà el Pregó de Festa Major, que enguany anirà a càrrec del grup Arribar i ploure, un duet que combina música i humor amb un pregó pensat, cantat i improvisat especialment per a Llinars.
A continuació, a la mateixa plaça, arribarà el Tret d’inici, focs a l’antiga i ballada del Corb “El Borni”. Com marca la tradició, l’alcalde dispararà el canó i el Borni farà les tres ballades que donen inici oficial a la Festa Major. Els focs a l’antiga es caracteritzen per la seva baixa sonoritat.
A les 21 hores, la carpa del carrer Frederic Marès acollirà el Sopar Popular de Festa Major, una proposta de germanor impulsada novament pels Trabucaires. De 21 a mitjanit h, el Pati de Can Mas Bagà viurà la Nit Africana, amb concerts i un taller de dansa africana. A les 22:30 hores, la Plaça Caritg serà l’escenari de la Gimcana Nocturna.
També a les 22:30 hores, però a la Plaça dels Països Catalans, arribarà el concert d’Arribar i Ploure, “Xof per tu”. Després del pregó, el grup oferirà el repertori d’“El primer discu”, amb un espectacle que combina música, comèdia, crítica social i jocs de paraules.
La nit continuarà a la mitjanit a la carpa del carrer Frederic Marès amb el concert d’Hotel Cochambre, que tornarà a Llinars amb el seu repertori de versions de pop, rock nacional i rumba. Tot seguit i fins a les cinc de la matinada, la música continuarà amb DJ Dolça.
Dissabte 5 de setembre
El dissabte començarà ben d’hora amb una àmplia oferta d’activitats. A les 8 hores, el Club Petanca Llinars celebrarà el Torneig de Petanca de Festa Major. A les 8:30 hores, l’Esportiu de Llinars oferirà una masterclass de Hatha Ioga. A les 9 hores, el Passeig de Lluís Companys, darrere dels pavellons, acollirà La Milla de Llinars – VII Memorial Jordi Gual Corre per l’ELA, una cursa urbana atlètica d’1,6 quilòmetres i curses infantils d’un quart i mitja milla.
A les 9:30 hores, la carpa del carrer Frederic Marès serà l’escenari del 25è Concurs d’Allioli i Botifarrada Popular. A les 10 hores, el Pati de Can Lletres acollirà un taller de banys de so per a adults. De 10 a 12 hores, l’Esportiu de Llinars oferirà una jornada lúdica de tennis i activitats en família. De 10:30 a 13;30 hores, davant de l’Espai d’Art, hi haurà una activitat de bitlles catalanes.
D’11 a 13 hores, el Parc Ventura Gassol serà l’escenari de Circ en família. A les 11:30 hores, el Pati de Can Lletres acollirà un taller i experiència sonora per a infants i famílies. I també a les 11:30 hores, al Parc dels Corbera, se celebrarà un Bingo musical amb playback. A les 13 h, la Riera Giola serà l’escenari de la tradicional Guerra d’Aigua entre blaus i vermells i l'enfrontament continuarà a les 16 hores, al Passeig Europa de les Nacions amb els Escacs a la fresca.
A les 17 hores, la festa continuarà amb la Baixada de carretes, amb sortida a la Baixada del Cementiri i arribada al carrer Joan Miró. A les 18 hores, el Parc dels Corbera acollirà l’espectacle de circ “El somni d’un Pardal”, i, a les 19 hores, la Plaça dels Països Catalans serà l’escenari d’una masterclass de zumba. Finalment, de 19 a 21 hores, el Parc dels Corbera es convertirà en l’escenari d’un Cluedo en viu.
A les 19:30 hores, el Pati de Can Mas Bagà acollirà una cantada d’havaneres amb Les Anxovetes. A les 21:30 hores, a la Plaça de la Vila, començarà la recollida d’obsequis del Correboig. A les 22 hores s’iniciarà el Correboig, que recorrerà els carrers de Llinars amb la xaranga Zebrass Marching Band. A les 22 hores, el Pavelló 1 d’Octubre serà l’escenari de l’espectacle de playbacks i coreografies “La Gresca FM”.
A les 23 hores, la nit continuarà a la carpa del carrer Frederic Marès amb l’orquestra de versions Les Reines del Mambo. Tot seguit, serà el torn de Flashy Ice Cream, un dels grups destacats de l’escena musical catalana actual. A continuació i fins a les 5 de la matinada, la música continuarà amb DJ Sendo.
Diumenge 6 de setembre: concert de Miki Núñez
De 8 a 10 hores i de 12 a 14 hores, la Plaça Santiago Baiges acollirà la XIII Trobada de Motos Clàssiques, amb inscripcions a partir de les 8 h. Entre les 10 i les 12 h es farà una passejada pel poble. A les 9 h, pels carrers del poble, els Trabucaires de Llinars i els Trabucaires de Solsona protagonitzaran el Suau Despertar.
A les 9:30 hores, la Plaça dels Països Catalans serà el punt de sortida de la Bicicletada Lenta. De 10 a 19 hores, La Sala acollirà el Torneig Social de Billar a Tres Bandes per equips. A les 10 hores, Can Lletres serà l’escenari del Torneig de Rummikub. També a les 10, el Parc dels Corbera acollirà una sessió de ioga per a embarassades i famílies amb nens.
A les 11:15 hores, la Riera Giola s’omplirà de ritme i color amb Lli’n’Dansa. A les 12:30 hores, també a la Riera Giola, arribarà la Menjada de flams i estirada de corda entre blaus i vermells, una de les activitats de competició i diversió entre els dos equips. A les 14 hores, el Passeig de Lluís Companys, darrere dels pavellons, serà el punt de trobada del Concurs de Paelles i Dinar de Germanor.
A les 16 hores, el Parc dels Corbera acollirà la Migdiada Popular i, a les 17 hores, els Camps del Torrent del Fou, al costat de l’Esportiu, seran l’escenari del Futbol al Fang, una activitat adreçada a persones majors de 16 anys. A les 18:30 hores, el Pavelló Municipal Pere Costa i Amigó acollirà una Exhibició de Balls de Saló. Finalment, a les 20 hores, la carpa del carrer Frederic Marès posarà el punt musical a la jornada amb el concert de Miki Núñez.
A les 21:30 h, el Pati de Can Mas Bagà acollirà l’Estirada de Llengua, un concurs lingüístic. A les 23:30, la festa continuarà a la carpa del carrer Frederic Marès amb el concert d’Els Pipes. Tot seguit i fins a les 3 hores, la música continuarà amb DJ Ambros.
Dilluns 7 de setembre
De 9 a 13 hores, l’Esportiu oferirà Tastets de Pilates Reformer, paral·lelament, de 9 a 11:30 hores, la Plaça dels Països Catalans acollirà un Esmorzar Solidari. A les 10 hores, la Riera Giola serà l’escenari del Concurs de Tir de Precisió amb Aire Comprimit entre Blaus i Vermells. El concurs comptarà amb categories d’adults i infantil i tindrà, a més, un caràcter solidari en suport a la lluita contra el càncer de mama. De 10 a 14 hores i de 16 a 21 hores, la Biblioteca Can Casas acollirà Sang blava i sang vermella, una col·lecta de sang solidària.
De 10:30 a 13:30 hores, la Plaça dels Països Catalans es convertirà en un gran espai de diversió amb el Gran Parc Infantil d’Inflables i Circuit d’Obstacles Extreme Race. D’11 a 13:30 hores,al mateix lloc, es podrà participar en l’escape room “L’habitació de les meves ombres”. A la tarda, de 17 a 19:30 hores, arribarà el Corremenuts, amb una programació especialment pensada per al públic infantil.
A les 17:30 hores, la Plaça dels Països Catalans acollirà una Sardana de competició entre blaus i vermells. A les 18 h, hi haurà una mitja audició de sardanes a càrrec de La Principal de la Bisbal, també a la Plaça dels Països Catalans. A les 19:30 hores, la carpa del carrer Frederic Marès serà l’escenari del Concert de Festa Major, a càrrec de la mateixa cobla empordanesa, que també farà el ball de gala a les 22:30 hores.
A les 20 hores, amb inici al local del Centre Excursionista, a la Plaça dels Països Catalans, començarà la Gimcana Juvenil. A continuació i fins a les 2 de la matinada, la nit continuarà amb Verbena’m Versions.
Dimarts 8 de setembre
A les 8 hores, pels carrers del poble, sonarà el tradicional Toc de Matinades, que anunciarà l’arribada del dia de la Festa Grossa. De 9 a 13 hores, l’Esportiu tornarà a oferir Tastets de Pilates Reformer. A les 10:45 hores, amb inici a la Plaça de la Vila, començarà l’Anada a l’Ofici. Els gegants, l’Isard i les autoritats es dirigiran plegats cap a l’ofici de Festa Major al ritme dels grallers de la colla i de la cobla La Principal de la Bisbal. El diable i el tabaler obriran el pas.
A les 11:30 hores, l’Església de Santa Maria del Prat acollirà la Missa Solemne de Festa Major, seguida del ball solemne dels gegants. A la sortida de l’ofici, la celebració continuarà amb sardanes, vermut, pirotècnia i una exhibició de pasdoble. De 16:30 a 19 hores, el carrer Frederic Marès acollirà Trempa la Caixa, una activitat organitzada pels Deixebles de la Kabra.
De 17 a 19:30 h, la Plaça dels Països Catalans serà l’escenari de “Missió Possible: una FM de Llinars per a tots i totes!”. A les 19 hores, al mateix lloc, arribarà “Mou-te amb mi. Flashmob oberta” i, a les 19 hores, al carrer Frederic Marès, es farà l’entrega dels premis de l’Assassí de la Pastanaga.
A les 20 hores, amb inici a la Plaça dels Països Catalans, començarà el Toc a plegar, la cercavila que acomiadarà les figures festives fins a l’any vinent. A les 21 hores, la Plaça de l’Església acollirà el veredicte de Blaus i Vermells. A les 21:15 hores, també a la Plaça de l’Església, començarà el Correfoc de fi de festa. A continuació del correfoc, la Riera Giola acollirà la ballada del Corb “El Borni” i, per acabar, a la Plaça dels Països Catalans, es farà un castell de focs d’artifici a càrrec de Pirotècnia Igual 1880.
10 i 11 de setembre
El dia 10 de setembre, de 20 a 21:30 hores, la Plaça dels Països Catalans acollirà un assaig de castells. El divendres 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, durant tot el dia, Llinars celebrarà la festivitat nacional una programació especial que inclourà diversos actes tradicionals. Al matí hi haurà abillament i matí bastoner, així com una diada castellera. A les 18 hores, la jornada continuarà amb una ballada de sardanes i, de 19 a 1:30 de la matinada, la celebració es traslladarà a la revetlla, amb sopar popular i música.
12 i 13 de setembre
Dissabte 12 de setembre, a les 9 hores, la Plaça dels Països Catalans serà el punt de sortida de la Bicicletada pel barri de Sant Josep. A les 18 hores, la mateixa plaça acollirà el Solo Flow Freestyle Show, amb Edgar Torronteras i companyia, en una exhibició de freestyle sobre rodes. De 10 a 14 hores, La Sala acollirà el Torneig Social a Tres Bandes individuals a handicap.
A les 10 hores, la Plaça dels Països Catalans serà el punt de partida d’una Bicicletada Familiar a Llinars. Finalment, a les 18 hores, el Pavelló 1 d’Octubre acollirà l’Acte de Reconeixement als i les Esportistes de Llinars del curs 2025-2026.