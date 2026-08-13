Breda estrena la primera benzinera de la seva història: «Ha estat una aventura»

Breda ha estrenat aquest agost la primera benzinera de la seva història al carrer Sant Francesc, al costat del polígon industrial proper a la zona esportiva del municipi. Si bé és cert que el poble montsenyenc havia comptat amb un sortidor de benzina que funcionava accionat amb una maneta durant la primera meitat del segle XX, situat a la carretera d'Arbúcies, aquesta és la primera benzinera al poble que compta amb una estructura metàl·lica i un dispensador amb pagament automàtic.
Aquest negoci compta amb un sortidor doble, d'una banda amb Gasoil A i de l'altra amb Benzina 45 i es reserva la possibilitat, més endavant, d'incorporar-ne un de nou al costat. Es tracta d'una empresa familiar de Castellar del Vallés anomenada Petroeight, que té una altra benzinera "low cost" a la població vallesana. "Vam començar amb una serralleria metàl·lica i, al pati, vam decidir muntar-hi una benzinera", explica Jaume Simón, un dels tres germans que porten l'empresa.
Malgrat que, reconeix, mai abans havien estat a Breda, als tres germans els va sorprendre que el poble montsenyenc no comptés amb cap benzinera pròpia i, després de comprovar el preu dels terrenys, ho van veure com una oportunitat per ampliar el negoci, que està en marxa des del 2015. "Un poble sense benzinera ja és estrany, vam trobar gent amb tractors i excavadores que ens explicaven que havien d'anar fins a poblacions veïnes si volien omplir el diposit", recorda Simón.
La voluntat de l'establiment és donar servei al polígon industrial, però també a cotxes particulars i vehicles agrícoles. "Ens fa il·lusió ser els primers, és un poble molt petit i acollidor. Ara veurem què passa, serà una aventura", expliquen des de la benzinera. Als propietaris també els va sorprendre que la benzinera "fos un fet històric" per a la població, que ha rebut aquest nou establiment amb curiositat.