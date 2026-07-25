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Un veí de Breda mor fent tasques de manteniment al tren

Successos

Els fets han succeït a la localitat de Sant Mori, a l'Alt Empordà

  • Un regional R11 a l'estació de Breda. -

ARA A PORTADA

Publicat el 25 de juliol de 2026 a les 13:19

Un operari de 66 anys ha mort la matinada d'aquest dissabte després de patir una descàrrega elèctrica mentre feia tasques de manteniment a la catenària de la línia ferroviària a l'altura de Sant Mori (Alt Empordà). La víctima, veí de Breda (Selva), treballava en una intervenció a la infraestructura quan s'ha produït l'accident, cap a les tres de la matinada.

Segons han informat els Mossos d'Esquadra, un company de feina l'ha traslladat fins a l'estació de Camallera, on els serveis d'emergència han intentat reanimar-lo amb un desfibril·lador extern automàtic (DEA), però malgrat els esforços, no li han pogut salvar la vida. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Els Mossos han posat els fets en coneixement del jutjat d'instrucció de guàrdia de Figueres i del Departament d'Empresa i Treball, tal com estableix el protocol en els accidents laborals amb víctimes mortals. La policia ha obert una investigació per aclarir les circumstàncies de l'accident.

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