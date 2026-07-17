Detingudes per robatori de joies a Sant Pere de Vilamajor i a dues localitats més

Els Mossos d'Esquadra han detingut dues dones de 41 i 36 anys acusades de robar joies i diners a domicilis de Sant Pere de Vilamajor, Sant Cugat i Barcelona. La detenció ha tingut lloc aquest 13 de juliol per part de la Unitat d’Investigació de Sarrià-Sant Gervasi. El total del les joies i diners sostrets ascendeix a 390.000 euros. Segons ha informat el cos policial, se’ls atribueix un delicte de robatori amb força a domicili i sis delictes de furt a una d’elles, i dos delictes de receptació a l’altra.
La investigació es va iniciar arran de la denúncia d’una de les víctimes. Els fets van tenir lloc entre el mes de febrer i de juny d’enguany a diversos domicilis de Sant Pere de Vilamajor, on treballava la investigada, i també de Barcelona i Sant Cugat del Vallès. En total els agents han comptabilitzat sis víctimes. La investigació apunta que, després d'apoderar-se de les joies, la principal arrestada les venia amb la col·laboració d'una altra dona en diversos establiments de compravenda d'or. Segons les vendes que s'han pogut acreditar, haurien obtingut un benefici total de 37.700 euros.
El 4 de juny, els Mossos d'Esquadra van detenir la principal investigada en un dels domicilis relacionats amb el cas. Durant l'escorcoll, els agents hi van localitzar una desena de joies, entre cadenes d'or, anells i arracades, així com un tiquet d'un establiment de compravenda d'or.
Les gestions posteriors han permès als investigadors vincular les dues dones amb més fets delictius i recuperar part de les joies sostretes, que ja han estat retornades als seus propietaris. Les dues detingudes van passar a disposició judicial el 15 de juliol.