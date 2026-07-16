L'RCD Espanyol ja té punt de trobada propi al Montseny

L'afició de Reial Club Esportiu Espanyol ja té punt de trobada propi al Baix Montseny. La Penya Blanc-Blava de Breda i Comarca ha estrenat nou local al carrer del Prat aquest mes d’abril. Es tracta de l'únic espai d'aquestes característiques que existeix a la comarca montsenyenca i no és, precisament, en un dels municipis més grans. Breda, amb poc més de 4.000 habitants, té 151 socis a la penya Blanc-Blava, una entitat històrica que ha recuperat una seu física després de molts anys sense tenir-ne.
L'afició al futbol en aquesta població del Montseny és molt forta i també compta, a més, amb una Penya del Barça amb local propi. L'una i l'altra, fundades als anys 70, només es porten dos anys de diferència i, malgrat la rivalitat al camp de joc, la Penya de l’Espanyol de Breda manté una bona relació amb els socis barcelonistes. Tant així que és habitual trobar-los plegats a les celebracions del poble. “Tots estimem Breda i això és el que compta”, afirmen.
La situació de Breda és excepcional al Baix Montseny i s’ha convertit en un cas d’èxit per a les penyes d'altres poblacions. “La gent se sorprèn de la quantitat de socis blanc-i-blaus que tenim en un poble tan petit com el nostre”, explica Santi Prat, membre de la junta. La Penya de l’Espanyol de Breda, més enllà dels socis del municipi, té voluntat de ser un punt de trobada per a l’afició blanc-i-blava dels pobles del voltant, que també tenen penya pròpia.
Una fita prop del 50 anys de l'entitat
La inauguració del nou local arriba en un moment especialment significatiu per a la Penya Blanc-i-Blava de Breda, que l'any vinent celebrarà el seu cinquantè aniversari. L'entitat es va constituir el 1977 després d'haver nascut inicialment com una delegació de la Penya de Sant Celoni, fundada el 1972. "La Penya de Breda va començar com una sucursal de la de Sant Celoni, però pel gran volum de socis va acabar per independitzar-se", recorden.
Des d'aleshores, la penya s'ha consolidat com un dels referents dels seguidors de l'Espanyol al Montseny gironí i ha mantingut la tradició d'organitzar autocars propis per assistir als partits de l'equip a l'estadi.
L'arribada d'una nova junta directiva va situar la recerca d'un local propi entre les principals prioritats de l'entitat. "Ens va sortir l'oportunitat de llogar el nou local al centre del poble i els propietaris van donar-nos facilitats", explica Prat. A partir d'aquell moment, els socis es van implicar en l'adequació de l'espai, i cadascú va aportar els seus coneixements i experiència. Durant els caps de setmana era habitual veure el local en plena activitat, amb les portes obertes i un continu moviment de materials i eines. "Per reduir despeses, tothom ha fet el que ha sabut, ens ho hem fet nosaltres. Tenim lampistes, paletes, pintors i altres treballadors del sector de la construcció", expliquen.
El nou espai, que ja està en funcionament, disposa d'una sala per seguir els partits, una petita cuina destinada a preparar entrepans i una barra des d'on se serveixen refrigeris tant durant les retransmissions com en les reunions de la penya. “No és gaire habitual que les penyes de l’Espanyol tinguin local propi, les dificultats econòmiques són un gran impediment”, explica Prat.