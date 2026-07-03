El Barça es fa fort a Palautordera: nova penya i una gran festa

Santa Maria de Palautordera ja té nova Penya Blaugrana i el pròxim diumenge 5 de juliol ho celebrarà amb una gran festa. Els barcelonistes de Palau es trobaran a les 11 del matí a la plaça de la Vila i comptaran amb dos convidats d'honor, Christopher Witty, net d'Arthur Witty, el quart president del Barça; i l'exjugador Paco Martínez, que va formar part de l'equip entre el 1978 i el 1982. Més enllà d'això, la inauguració oficial de la Penya es farà amb la col·laboració de les entitats de la vila, la colla de Ball de gitanes, la Coral Cor de Cambra i els Diables, que tancaran la celebració amb una gran traca.
L’origen de la Penya Blaugrana de Santa Maria de Palautordera és en un grup d’amics de la vila que compartien la passió pel Barça i que, durant les festes de Nadal del 2024, va decidir fer un pas endavant i crear una penya a Palautordera. Com que no existia cap altra agrupació d'aquestes característiques, el febrer del 2025 van celebrar la primera reunió per posar en marxa el projecte. "Sempre anàvem a veure el Barça junts i vam decidir que havíem de tirar endavant una iniciativa més gran" recorda el president, Jordi Carrau.
Des de la Penya de Palau, expliquen que el procés de constitució "és llarg" i requereix molts tràmits amb el Club, de tota manera, han afrontat l'etapa amb empenta i ganes de ser un agent actiu a la vida associativa del municipi. "El Barça t'ha d'acceptar el nom, t'has de donar d'alta com a associació i, després, has de tornar al Club per acabar-ho de quadrar", exposa Carrau.
La festa d'aquest diumenge té la voluntat de donar a conèixer la iniciativa i donar el tret de sortida de la seva activitat més enllà dels partits i el futbol. "A Palau hi viu el net d'un dels primers jugadors del Barça, Arthur Witty, i li farem una entrevista guiada", expliquen. Tampoc hi faltarà Paco Martínez Díaz, un ex futbolista nascut a Granada el 1954, que va jugar quatre temporades al Futbol Club Barcelona, un període en què va guanyar una Copa del Rei i dues Recopes.
Des de la Penya Blaugrana de Palau tenen la voluntat d'aconseguir un local tant bon punt sigui viable, que seria un punt de trobada i reunió com el que tenen altres penyes de la comarca, com la de Breda. "De moment som una penya petita, nova i els locals al poble són molt cars", exposa el president. De moment, l'entitat es reuneix a locals que els cedeix l'Ajuntament i també al bar Font Martina de Palautordera, que els ha cedit un espai durant aquests primers mesos de vida de l'entitat. "Tothom ens ha ajudat molt aquests mesos i, de seguida que els ho em comentat, les entitats de cultura popular han volgut participar en aquest primer acte", explica el president.