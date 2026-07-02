La Generalitat planeja fer arribar una nova línia de tren a Sant Celoni

El Govern de la Generalitat vol assolir el milió de viatges diaris de la xarxa ferroviària l'any 2040. El nou Pla de Serveis Ferroviaris, presentat aquest dimarts, preveu desplegar-se en tres fases —2030, 2035 i 2040 — i contempla un increment de 27,8 milions de quilòmetres-tren realitzats, és a dir, doblar l'oferta. Entre les mesures previstes, n'hi ha que afecten les línies del Baix Montseny, l'R2 i l'R11 i, a més, es planteja fer arribar a Sant Celoni una nova línia: l'RG1.
L'RG1 connecta Maçanet-Massanes amb Portbou fent parada a cada estació, com un reforç al transport metropolità gironí. El nou planejament de la Generalitat preveu que la línia ferroviària vagi més enllà de la Selva i entri al Baix Montseny, fins a la capital. Aquesta mesura, doncs, bifurcarà cap a Blanes i Sant Celoni la RG1 i busca reformular la línia per incrementar-ne la freqüència. L'objectiu, asseguren, és coordinar-la amb l'R11 perquè entre Figueres i Maçanet hi circuli un tren cada 30 minuts.
El reforç de l'RG1 fins a Sant Celoni, que es preveu de cara al 2035, s'emmarca en un pla d'àmbit català que, segons la consellera Territori, Habitatge i Transició Eclògica, Sílvia Paneque s'anirà desplegant de mica en mica. “El Pla de serveis ferroviaris defineix amb mirada 2030 i 2040 una manera d’entendre el país i de posar la mobilitat al servei de la vida quotidiana”, ha declarat.
Més enllà d'això, el planejament que ha presentat la Generalitat també preveu la implantació de nous serveis semidirectes a l'R2 entre 2027 i 2028 i, de cara a 2040, un increment de la freqüència de circulació. Pel que fa a la R11, fins al 2030 es vol oferir una "millora dels regionals del nord" i, amb l'horitzó de 2040, aconseguir el perllongament de la línia fins a l’Aeroport de Barcelona-El Prat.
L’objectiu és millorar la fiabilitat, reduir els temps d'espera i reforçar les connexions entre línies i territoris. Amb tot, el Govern planteja una implantació progressiva de les millores a mesura que es vagin executant les actuacions d'infraestructura necessàries i es disposi dels nous recursos materials i humans, tot i que sense un pressupost global definit.
Amb aquest escenari, l'executiu aspira a passar dels aproximadament 455.000 viatges diaris actuals fins al milió l'any 2040. Tot, amb una millora de la coordinació entre agents i institucions i avançant cap a la integració tarifària. Així mateix, està previst que aquests serveis siguin compatibles amb les mercaderies. “És necessari que el canvi del sistema vagi al moll de l’os”, ha reivindicat Paneque, que ha admès que la xarxa està treballant “al límit”. Davant d’això, ha apostat per oferir un “bon servei” a tot el territori català, amb horaris més regulars i fàcils de recordar.