Els «Dijous a la Fresca» de Sant Celoni tornen a omplir de cultura les nits d’estiu

La cultura tornarà a sortir al carrer a Sant Celoni aquest estiu amb una nova edició de "Dijous a la Fresca", el cicle d’espectacles gratuïts a l’aire lliure que durant els mesos de juliol i agost oferirà set propostes de dansa, teatre, circ, música, clown i màgia. La programació, formada majoritàriament per artistes i companyies arrelades al Baix Montseny, aposta per espectacles innovadors, de qualitat i adreçats a tots els públics.
Tots els espectacles es faran a l’aire lliure i amb entrada gratuïta. Les actuacions tindran lloc a les 20 hores o a les 22 hores, segons la proposta artística, i convertiran les nits dels dijous d’estiu en una cita imprescindible amb la cultura de proximitat. L’objectiu del cicle és reivindicar l’art, fomentar l’esperit crític i apropar diverses expressions culturals en espais oberts i accessibles.
Dijous 2 de juliol
La programació començarà el dijous 2 de juliol a les 20 hores amb una doble proposta de dansa protagonitzada per Los Informalls i la Cia. Carla Sisteré al Parc del Pavelló 11 de setembre. Els espectacles Aperitivo i The Sad-Mad Method demostraran que la dansa també pot ser divertida, irreverent i sorprenent, combinant humor, moviment i reflexió.
Luis i Pere comparteixen quelcom que va molt més enllà d’un projecte artístic, una amistat de gairebé mitja vida. Losinformalls parteix d’una base on l’important sempre va ser gaudir, l’audàcia i el risc d’endinsar-se en mons desconeguts. Plegats han bastit una plataforma per a la creació artística en tots els seus àmbits. Representa un estil de vida basat en el moviment, l’humor i l’agitació social, alhora que defensa un art proper i sensible.
D'altra banda, Cia. Carla Sisteré és una companyia de dansa contemporània i teatre físic amb seu a Barcelona des del 2021, sota la direcció de Carla Sisteré. La companyia treballa en espectacles de carrer, de sala, i activitats pedagògiques, així com tallers o creacions comunitàries. Des dels seus inicis ha realitzat més de 80 actuacions tant en l'àmbit nacional com l'internacional, a festivals com Fira Tàrrega o el MAC de Barcelona.
Dijous 9 de juliol
La segona cita serà el dijous 9 de juliol a les 20 hores, amb l’espectacle de teatre i dansa Securitas Service de la Cia. Trasla2 a la Plaça de la Biblioteca. La proposta presenta dos agents de seguretat que esperen l’arribada d’un misteriós personatge. El públic es converteix en testimoni d’una situació tan absurda com revolucionària i podrà comprovar el caràcter de la companyia, fundada l’any 2013, fruit de la trobada dels seus dos integrants Xavier Palomino Barbero i Pino Steiner.
Des dels seus inicis, amb peces com A solas i Trasla2, la companyia s’ha centrat en la creació d’espectacles de teatre que fusionen el moviment i el teatre de carrer, amb un discurs compromès on l’humor és l’eina principal amb què aborden una mirada crítica sobre la realitat.
Dijous 16 de juliol
El dijous 16 de juliol a les 22 hores, la música prendrà el protagonisme amb Bomba va! de Glòria Ribera a la Plaça de la Vila. L’artista recupera l’esperit del cuplet amb un espectacle-concert que combina humor, crítica social i cançons populars per reflexionar sobre les guerres, la inflació i les contradiccions del present. Glòria Ribera és actriu, cantant, productora, directora, creadora, dramaturga i graduada en Art Dramàtic per l’Institut del Teatre de Barcelona. Està especialitzada en la recuperació i reinterpretació de la música d’avantguarda dels anys vint des dels marges, el feminisme, l’ultratge a la norma i allò políticament incorrecte.
Dijous 23 de juliol
La programació continuarà el dijous 23 de juliol a les 20 hores amb Novetats Roseta (retalls de vida, confeccions a mida) de la Cia. Rosa Gelats a la plaça Rafel Ferrer. Aquest espectacle de circ, inspirat en històries reals, que vol transportar el públic a una botiga centenària amenaçada pel tancament. L'obra combina acrobàcies, emoció i participació del públic. Entre màquines de cosir, roba i acrobàcies impossibles, l’espectacle reflexiona sobre la desaparició del comerç de proximitat i la transformació dels pobles, sense perdre mai el sentit de l’humor ni la complicitat amb els assistents.
Dijous 30 de juliol
El dijous 30 de juliol a les 20 hores serà el torn de Sobre rodes, de Yldor Llach a la plaça Cardenal Cisneros. Es tracta d'una proposta de circ contemporani en què una bicicleta es converteix en protagonista d’acrobàcies espectaculars i moments plens de poesia i humor. Format a l’École Nationale de Cirque de Montreal, Llach ha portat aquest espectacle per places i festivals de diversos països. Amb més d’una dècada de trajectòria, Sobre rodes combina una gran exigència tècnica amb una posada en escena propera i participativa, capaç de captivar tant infants com adults.
Dijous 6 d'agost
Després d’una setmana de pausa, el cicle es reprendrà el dijous 6 d’agost a les 20 hores amb Gota, de Txema Muñoz a la plaça de la Biblioteca. L’artista, reconegut internacionalment per la seva combinació de clown, mim i màgia sense paraules, convidarà el públic a imaginar un món on la pluja ha desaparegut.
A través d’objectes quotidians que es transformen inesperadament, Muñoz crea un univers poètic on la sorpresa és constant. Sense necessitat de paraules, l’espectacle apel·la a la imaginació i a l’emoció dels espectadors, i vol demostrar que la màgia pot ser una eina narrativa per parlar de la fragilitat del nostre entorn.
Dijous 13 d'agost
La cloenda arribarà el dijous 13 d’agost a les 22 hores amb el concert Reconec de la cantautora celonina Ària Lua a la plaça del Bestiar. L’artista presentarà el seu primer disc en format trio, un treball íntim i compromès que aborda temes com l’autoestima, els trastorns alimentaris i l’assetjament des d’una mirada sincera i poètica.
Acompanyada pels músics Dani Farran i Jan Sitka, oferirà un directe carregat de sensibilitat i honestedat. Les seves cançons, nascudes de vivències personals però connectades amb problemàtiques socials compartides, volen convertir la música en un espai de reflexió, empatia i creixement emocional.