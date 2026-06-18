Sant Joan 2026 al Baix Montseny: revetlles i activitats poble per poble

El Baix Montseny ja ho té tot a punt per viure la revetlla de Sant Joan a les places i carrers de la comarca el pròxim dimarts 23 de juny de 2026. Les viles montsenyenques han preparat concerts, sopars populars i actes de cultura popular per gaudir del dia més llarg de l'any amb una agenda d'activitats per a totes les edats. A NacióBaixMontseny, perquè no se t'escapi res, hem preparat un recull de les activitats previstes poble per poble. Consulta els horaris i detalls d'aquesta diada dels Països Catalans.
Sant Celoni i la Batllòria
La celebració de la revetlla de Sant Joan a Sant Celoni i la Batllòria arrencarà amb la tradicional arribada de la Flama del Canigó. A la Batllòria, la rebuda tindrà lloc a les 19 hores a la plaça 1 d’Octubre, en un acte organitzat per Som la Batllòria.
A Sant Celoni, la tarda començarà també a les 19 hores amb una audició de sardanes a la plaça de la Vila a càrrec de la cobla La Flama de Farners. La Flama del Canigó arribarà a les 19.30 h a la plaça de la Creu, des d’on sortirà una cercavila pels carrers del centre fins a la plaça de la Vila. A les 20 hores, aquest espai acollirà l’acte institucional amb la lectura del manifest, l’encesa del peveter i una ballada de sardanes. La jornada continuarà a les 20:30 hores amb el Correfoc del 10è aniversari de les Espurnes del Montseny, que recorrerà diversos carrers del nucli urbà.
Ja a la nit, diferents barris i entitats celebraran les seves pròpies revetlles. A la Batllòria, hi haurà sopar de carmanyola a les 21 hores, seguit d’un bingo musical a les 23 hores i una festa amb DJ Eskardi a partir de la mitjanit, al carrer de les Escoles. També a les 21 hores, el Teatre Ateneu acollirà la revetlla de l’Esplai de la Gent Gran, amb sopar de germanor, música i ball.
Altres propostes seran la revetlla de les Borrelles, amb sopar de carmanyola i música a partir de les 20 hores a la pista poliesportiva; la de Sant Ponç, amb sopar a la fresca i DJ des de les 17 hores al carrer Rafael Ferrer; la de les Illes Belles, amb sopar i música a les 19:30 hores al parc del barri; i la del veïnat del Turó, que des de les 17 hores oferirà activitats infantils, festa de l’escuma, sopar i ball als carrers Pitarra i Eduard Domènech.
Llinars del Vallès
A Llinars del Vallès, la celebració començarà amb l’arribada de la Flama del Canigó a les 19 hores per l’avinguda Mas Bagà, mentre que la recepció oficial tindrà lloc a les 22 hores al Parc dels Corbera, on també es farà la lectura del manifest.
Tot seguit, s’iniciarà una cercavila i un correfoc infantil a càrrec dels Diables de Llinars, que recorreran el municipi fins als camps de l’Illa. La vetllada culminarà amb la tradicional carretillada, l’encesa de la foguera de Sant Joan i un repartiment de coca i cava per a tots els assistents.
Santa Maria de Palautordera
A Santa Maria de Palautordera, la revetlla començarà a les 21:15 hores amb la baixada de la Flama del Canigó des de la Biblioteca Ferran Soldevila, una de les novetats d’aquesta edició.
A les 21:45 hores, el Pla de Can Sala acollirà l’arribada de la Flama, els parlaments institucionals i l’encesa del peveter. Tot seguit, a les 21:55 hores, els Diables i Diablesses de Palautordera oferiran un espectacle de foc. En acabar, a les 22 hores, s’ha programat un sopar de carmanyola a la zona de pícnic habilitada per a l’ocasió. La celebració culminarà amb la Gran Revetlla de Sant Joan al parc del Pla de Can Sala, amenitzada pel DJ Sr. de Cromanyó, amb servei de barra durant tota la nit.
Cardedeu
A Cardedeu, la revetlla de Sant Joan començarà amb la tradicional rebuda de la Flama del Canigó. A les 19 hores, una cercavila sortirà de la plaça Joan Alsina amb les gralles de la Colla Gegantera i els tabals dels Diables de Cardedeu. La Flama arribarà a la plaça Sant Joan a les 20:30 hores, on tindrà lloc l’acte de rebuda.
La celebració continuarà amb un sopar popular de revetlla a les 21 hores, en què els assistents podran portar el seu propi àpat. La música agafarà el relleu a partir de les 22:30 hores amb un concert del grup All Foll, seguit de les sessions dels PD Irreductibles, a partir de la mitjanit, i dels PD Kardat, des de la 1:30 hores. Durant tota la nit hi haurà servei de barra a la plaça Sant Joan.
Vilalba Sasserra
A Vilalba Sasserra, la revetlla de Sant Joan se celebrarà a la plaça de la Vila. La festa començarà a les 21 hores amb el tradicional sopar de germanor o de carmanyola, durant el qual l’Ajuntament oferirà coca i cava als assistents. Per participar-hi cal reservar taula prèviament a l’Ajuntament.
La celebració continuarà a les 22:30 hores amb la lectura del manifest d’Òmnium Cultural i l’encesa de la foguera de Sant Joan, que donarà pas al llançament de petards i coets en una zona habilitada a la plaça de l’Església. La vetllada estarà amenitzada amb música a càrrec del DJ VIP3RDI.
Vallgorguina
A Vallgorguina, la revetlla de Sant Joan se celebrarà a la plaça de la Vila. La festa començarà a les 21:30 hores amb música a càrrec de La Vaca Lenta i una vetllada oberta a tothom. Els assistents podran gaudir de coca i cava per celebrar la nit més màgica de l’any, amb servei de barra a càrrec del Casal del Poble. Per participar-hi cal fer inscripció prèvia.
Sant Pere de Vilamajor
A Sant Pere de Vilamajor, la revetlla de Sant Joan se celebrarà a l’aparcament gran de l’escola Torre Roja, al carrer Olímpic de Can Derrocada, amb una nit de sopar, música i festa. La celebració començarà a les 20 hores amb el sopar popular de Sant Joan, amb servei de barra de menjar i begudes a càrrec del Club de Futbol Vilamajor, així com taules i bancs a disposició dels assistents. També hi haurà la possibilitat de portar el propi sopar.
L’Ajuntament oferirà el cava per brindar durant la vetllada. A partir de les 22:30 hores començarà el concert de Los 80 Principales, i tot seguit la festa continuarà amb la música del DJ Adrià Ortega fins a les 3:30 hores.
Sant Antoni de Vilamajor
A Sant Antoni de Vilamajor, la revetlla de Sant Joan arribarà amb la tradicional rebuda de la Flama del Canigó, una cercavila popular i una nit de música i germanor al Porxo de Can Sauleda. La festa començarà a les 19:30 hores amb l’arribada de la Flama a la rotonda de Llinars del Vallès i l’entrada al municipi amb la sortida dels corredors i corredores. A les 20 hores, la Flama arribarà a l’escultura que porta el seu nom, des d’on s’iniciarà la cercavila fins a la plaça de la Vila.
A les 20:20 hores, la plaça acollirà la recepció oficial de la Flama del Canigó amb l’encesa del peveter, els parlaments, el cant dels Segadors amb la Coral Lo Rossinyol, el ball de la Calabruixa i Socarrat i l’encesa de la foguera. Tot seguit, la celebració continuarà al Porxo de Can Sauleda amb el tradicional Sopar de Sant Andreu, una trobada oberta en què els assistents podran portar el seu propi sopar i compartir la vetllada en un ambient festiu. La nit acabarà amb el concert de “Sons de sempre”, dins la programació de Kilòmetre Zero.
Gualba
A Gualba, la revetlla de Sant Joan començarà a les 20:30 hores amb l’encesa de la foguera a la plaça Joan Ragué. A les 21 hores, la celebració continuarà amb el sopar de carmanyola davant de la Rectoria, on l’Ajuntament oferirà coca i cava als assistents. La vetllada acabarà amb música a partir de les 23 hores amb la sessió del DJ Beatpacker.
Breda
A Breda, els actes començaran a les 20 hores a la plaça de la Vila amb una cercavila a càrrec de la Colla de Gegants i Grallers de Breda, que arribarà fins a la plaça Lluís Companys. A les 20:30 hores, aquest espai acollirà l’arribada de la Flama del Canigó, seguida de la lectura del manifest a càrrec del Pubillatge de la Vila i l’encesa de la foguera.
A les 21 hores, el pati de l’Institut Escola Montseny serà l’escenari del Sopar Popular de Sant Joan, un sopar de carmanyola en què els assistents hauran de portar el seu propi menjar. L’Ajuntament facilitarà taules i cadires prèvia reserva. La nit continuarà al mateix espai amb la festa de revetlla, amenitzada pel DJ Vigatà, per posar punt final a la celebració.
Sant Feliu de Buixalleu
A Sant Feliu de Buixalleu, la revetlla de Sant Joan se celebrarà amb una nit de tradició, sopar popular i música a la Sala Polivalent. La jornada començarà a les 21:15 hores amb l’arribada de la Flama del Canigó i l’encesa de la foguera. A les 21:30 hores tindrà lloc el sopar de revetlla, amb un preu de 10 euros per a persones empadronades i de 15 euros per a les no empadronades. La festa continuarà a les 23:30 hores amb el ball a càrrec del grup La Band Gogh.
Arbúcies
A Arbúcies, la celebració de la Flama del Canigó començarà a les 18 hores a Joanet, amb l’arribada de la flama. Posteriorment, a les 19:30 hores, tindrà lloc la recepció a Arbúcies, davant del CAP, amb l’arribada de la Flama procedent de Joanet i una cercavila amb els Gegants d’Arbúcies.
El recorregut continuarà pel carrer Camprodon fins a la plaça de la Vila, on els participants que ho desitgin podran acompanyar la flama amb una atxa. A les 20 hores, la plaça acollirà l’encesa del peveter i la lectura del manifest. L’acte està organitzat per l’Ajuntament d’Arbúcies, Òmnium Selva Interior, Rutatur i els Geganters i Grallers d’Arbúcies.
Sant Hilari Sacalm
A Sant Hilari Sacalm, la revetlla de Sant Joan començarà a les 18 hores amb un espectacle de foc itinerant a càrrec d’AESTUS, que sortirà de la plaça Gravalosa i arribarà fins a la plaça Guilleries. A les 19 hores, la plaça Guilleries acollirà l’arribada de la Flama del Canigó, portada per atletes locals, l’encesa del fogueró i la lectura del manifest d’Òmnium Cultural.